Internationale Stummfilmtage präsentieren Klassiker und Weltpremieren

14 Lang- und sechs Kurzfilme von vier Kontinenten präsentieren die Internationalen Stummfilmtage - 38. Bonner Sommerkino im Rahmen ihrer diesjährigen Ausgabe. Die Eröffnung des vom Förderverein Filmkultur Bonn ausgerichteten Festivals wird am 11. August mit Cecil B DeMilles "Male and Female"aus dem Jahr 1919 gefeiert. Der Film basiert auf dem Bühnenstück "The Admirable Crichton" von James M Barrie und handelt von Liebe und Geschlechterrollen in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Die musikalische Begleitung steuert Elizabeth-Jane Baldry an der Harfe und Stephen Horne am Flügel, der Flöte und dem Akkordeon bei.

Das künstlerische Leitungsteam des Festivals, Eva Hielscher und Oliver Hanley, hat im Rahmen der Programmvorstellung auch die Fortsetzung der Kooperation mit dem DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum angekündigt, die dieses Jahr die Präsentation von drei digital restaurierten Titeln umfasst, von denen zwei im Arkadenhof ihre Weltpremiere feiern werden. Bei den Filmen handelt es sich die Gesellschaftssatire "Moral" von Willi Wolff, den Kurzfilm "Hände" von Stella F. Simon und Miklos M. Bandy aus dem Jahr 1929 und den Puppentrick-Märchenfilm "Die große Liebe einer kleinen Tänzerin" von Alfred Zeisler.

Zum weiteren Programm gehören Werke der Meister des Slapstick, Charlie Chaplin und Buster Keaton, der berühmte brasilianische Stummfilm "Limite" von Mario Peixoto, der als Abschlussfilm gezeigt wird, sowie, dank einer neuen Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Filmarchiv, die Vorführung der satirischen Komödie "Schweine bleiben immer Schweine" aus dem Jahr 1931.

Neben dem Open-Air-Programm mit Live-Musik im Bonner Arkadenhof wird auch das erfolgreiche, zu Coronazeiten ausgearbeitete Onlinekonzept weitergeführt, das Interessierten ein Großteil der Filme auf der Festival-Website im Stream zur Verfügung stellt.

Alle Infos zum Festival unter www.foerderverein-filmkultur.de.