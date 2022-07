Sky schafft linearen Gemischtwaren-Sender

Das Konzept erinnert an die alten Tage von Premiere, als auf einem linearen Sender aus jeden Bereich zum Reinschmecken ein bisschen von allem angeboten wurde: Die Pay-TV-Plattform Sky schafft mit Sky Showcase ab 4. August einen 24-Stunden-Sender, der sowohl Serien-Highlights, Sky Originals, Dokumentationen, ausgewählte Film-Highlights und Sky Sport News zeigt. Dem Ganzen ist der Sendeplatz 100 zugewiesen.

Den neuen Sender gibt es im Entertainment-Paket auf Sky Q oder mit dem neu benannten Streamingdienst Wow. "Keine andere Content-Destination auf der Sky Plattform ist programmlich so breit aufgestellt wie Sky Showcase", heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Zum Start zeigt Sky Showcase Serien wie "Gentleman Jack", "Ghosts" oder "The Staircase". Im Laufe des Monats folgt dann dort sogar "House of the Dragon", die Serie, auf die zahlreiche "Game of Thrones"-Fans warten.

Auch Dokumentationen spielen bei Sky Showcase eine große Rolle: "Patagonia" und die Doku-Serie "Tiere hinter der Kamera" werden zum Start ausgestrahlt. "Smiley Face Killers" geht für die True Crime-Liebhaber am 6. August an den Start.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, kommentiert: "Sky Showcase bietet unseren Kunden auf einem prominenten Sender das "Best-Of" unseres vielfältiges Entertainment-Programms unserer sieben Entertainment-Sendermarken sowie Einblicke in Sky Cinema, Sky Sport und Partnerinhalte. Wer lieber linear schaut, bekommt hier schnell einen Überblick unserer Top-Highlights."

Neben Sky Showcase starten bereits am Donnerstag eine Reihe neuer Sport-Sender. Sie sollen eine verbesserte Programmstruktur und mehr Orientierungshilfe bei der Suche nach Sporthighlights bieten. Mit Sky Sport Top Event gibt es einen Highlight-Sender mit den besten Inhalten von Sky Sport. Zudem erhalten Fans bestimmter Sportarten mit den dedizierten 24-Stunden-Sendern Sky Sport Premier League, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis und Sky Sport Golf eine neue TV-Heimat. Ergänzend zu Sky Sport Bundesliga, Sky Sport F1 und Sky Sport News hat damit Sky Deutschland acht 24-Stunden-Sportsender im Angebot.