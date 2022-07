CineVision-Award-Gewinner eröffnet Filmfestival in Edinburgh

Charlotte Wells' Debütfilm Aftersun" eröffnet die 75. Ausgabe des Edinburgh International Film Festival, die von 12. bis 20. August stattfindet.

Das in den 1990er Jahren angesiedelte Drama hatte auf bei der Semaine de la Critique in Cannes für Furore gesorgt und war Anfang des Monats beim Filmfest München mit dem CineVision Award ausgezeichnet worden. Das in den 1990er Jahren angesiedelte Drama erzählt die Geschichte eines schönen, aber nicht ganz unkomplizierten All-inclusive-Türkeiurlaubs eines geschiedenen Vaters (Paul Mescal) und seiner jungen Tochter (Francesca Corio) und wurde von Adele Romanski, Barry Jenkins und Mark Ceryak produziert.

Die 1987 in der schottischen Hauptstadt geborene Regisseurin Charlotte Wells hat nach eigenem Bekunden ein ganz besonders Verhältnis zum Edinburgh International Film Festival: "Als Teenager habe ich all mein erspartes Geld für Karten für das EIFF ausgegeben, habe auf dem Boden in Fountainbridge in stundenlangen Schlangen gesessen und auf die Öffnung der Kassen gewartet und dabei das umfangreiche Programm durchgeblättert, das mir meinen ersten Kontakt zum unabhängigen und internationalen Kino geliefert hat. 2006 habe ich mir aufgrund der Synopsis und eines Bildes Karten für 'The Puffy Chair' der Gebrüder Dupla gekauft. Die anschließende Fragerunde hat mit klar gemacht, wie eng die Verbindung zwischen einem Filmemacher und seiner Arbeit sein kann; wie persönlich das Filmemachen sein kann. Ich habe den Eröffnungsfilm 'The Flying Scotsman' besucht. 2022 werde ich wieder teilnehmen. Edinburgh ist meine Heimat, wie auch das EIFF. Ich kann es kaum erwarten."

Kristy Matheson, Creative Director des Edinburgh International Film Festival, betont: "Es bedeutet uns so viel, dass 'Aftersun' unser Festival eröffnet und wir ein heimisches Talent feiern können, dessen Kunstfertigkeit in Umfang und Anspruch international ist."