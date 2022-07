REVIEW KINO: "Jagdsaison"

Mit "Jagdsaison" legen Regisseur Aron Lehmann und Tobis einen würdigen Nachfolger ihres preisgekrönten "Das schönste Mädchen der Welt" vor. Warum das so ist, lesen Sie in unserer Besprechung. Nach der Premiere beim Filmfest München startet der Film ab Mitte August bundesweit.

Regisseur Aron Lehmann hat mit "Das schönste Mädchen der Welt" bereits sein Feingefühl für Komik mit Herz fürs breite Publikum bewiesen. Der als bester Jugendfilm mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnete Titel hatte eine Schülerin als Titelheldin. In der neuen Komödie, die wieder mit der Tobis auch als Produktionspartner entstand, stehen drei Frauen über 30 im Zentrum und beim Humor wird eine Schippe drauf gelegt. Er ist dreckiger, deftiger und erlaubt es sich auch, makaber zu sein. Diese Kombination, eine erwachsene Komödie mit mehreren Protagonistinnen, die es krachen lassen, ist eine Seltenheit im deutschen Kino. "Jagdsaison", eine Art weibliche Variante von Hangover", geht auch ein bisschen in die Richtung von Tobis' Verleiherfolgen Bad Moms" und versprüht dabei den Charme von Filmen von Paul Feig oder Judd Apatow.

Aus einem Wellnesswochenende, das eigentlich nur vorgeschoben ist, um einer der Protagonistinnen, Marlene, zu ermöglichen, auf Männerjagd zu gehen, wird eine Drei-Frau-Party mit Hangover, dem eine Jagd auf Wild in klassischem Sinne folgt. Diese ebenso wie das Wellness- und Beauty-Programm mit Aerial Yoga und Intimrasur laufen natürlich nicht klassisch ab, sondern geraten den Regeln der Komödienkunst gehorchend zur herrlichen, bisweilen absurden Abfolge von Peinlichkeiten, wie frau und man sie im deutschen Kino noch selten gesehen hat. Wohl niemand wird sich das Schmunzeln, Lachen oder Herausprusten verkneifen können, so viele Gags und Pointen zünden. Das liegt vor allem an der enormen Spielfreude und dem perfekten Timing des Schauspielerinnentrios Rosalie Thomass, Almila Bagriacik und Marie Burchard und ihrer umwerfenden Chemie untereinander und auch am Drehbuch von Lea Schmidbauer und Thomass, das auf den dänischen Hit "Jagtsæson" basiert.

Clever spitzen sie die Dreier-Konstellation zu, betonen die Rivalität zwischen Thomass' Eva, die alleinerziehend und chaotisch ist, und Bagriaciks Bella, einer erfolgreichen Beauty-Influencerin, die mit Evas Mann zusammen ist, und lassen sie in einer Buddykomödie zusammenprallen und langsam zusammenwachsen. Sie liefern mit ihren fein ausgearbeiteten, rasanten und amüsanten Streit-Dialogen in Screwball-Manier ein tolles Spielfeld für die Schauspielerinnen. Bei aller Rivalität und allen Albernheiten verliert "Jagdsaison" nicht den Kern, das Herz der Geschichte, aus dem Auge, die bestehende und auf die Probe gestellte tiefe und die entstehende Freundschaft ihrer Figuren, die trotz ihrer Eskapaden grundsympathisch bleiben. Zur quirligen Komödie, in der Männer Nebenfiguren sind, dabei aber durchaus erinnerungswürdig, wie insbesondere Golo Eulers Clown, gibt es natürlich auch die passenden Songs, die die drei Protagonistinnen auch selbst und mit Inbrunst interpretieren. Eine "Jagdsaison", die Laune macht.

Heike Angermaier