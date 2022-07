"Stranger Things"-Jungstar gibt Regiedebüt

Jungschauspieler Finn Wolfhard, den seine Rolle in "Stranger Things" weltbekannt machte, baut seine Blitzkarriere aus und beginnt noch im Juli mit dem Dreh seines Langfilmdebüts als Regisseur und Drehbuchautor, "Hell of a Summer".

Finn Wolfhard, Jungschauspieler Jahrgang 2002, den seine Rolle in Stranger Things" weltbekannt machte, baut seine Blitzkarriere aus und beginnt noch im Juli mit dem Dreh seines Langfilmdebüts als Regisseur und Drehbuchautor, das er gemeinsam mit Kollege Billy Bryk gibt. Bei "Hell of a Summer" bleibt er dem Horrorgenre treu, es handelt sich um eine Horrorkomödie. Wolfhard spielte u.a. auch in ES" nach Stephen Kings Besteller und in der Horrorkomödie Ghostbusters: Afterlife".

Wolfhard wird mit Bryk bei "Hell of a Summer", dessen Inhalt unter Verschluss gehalten wird, auch vor der Kamera stehen. Außerdem spielt Fred Hechinger aus den Serien The White Lotus" und Pam & Tommy" eine Hauptrolle. Jason Bateman und Michael Costigan von Aggregate Films und Jay Van Hoy von Parts and Labor produzieren den Film. 30 West finanziert und agiert mit CAA Media Rights als Weltvertrieb. Gedreht werden wird im kanadischen Ontario.

Bryk spielte in Wolfhards Kurzfilmregiedebüt "Night Shifts", das 2020 in Atlanta und beim Fantasia Film Festival ausgezeichnet wurde, und stand mit ihm in Jesse Eisenbergs Regiedebüt When You Finish Saving the World" vor der Kamera, das in diesem Jahr die Kritikerwoche des Festival de Cannes eröffnete.

Aktuell ist die vierte Staffel der Rekorde brechenden Netflix-Serie "Stranger Things" zu sehen, in der Wolfhard Hauptfigur Mike Wheeler spielt. Wolfhard und seine Kollegen aus "Stranger Things" wurden als bestes Ensemble u.a. 2017 mit dem SAG Award ausgezeichnet.