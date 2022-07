Foto des Tages: "A Thin Line" in NRW

Produktion

Noch bis Ende Juli wird die Paramount+ Serie "A Thin Line" in Berlin und NRW gedreht. Darin bringen die Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl, rechts im Bild) und Benni (Hanna Hilsdorf) als "Hacktivistinnen" Umwelt-Verbrechen an die Öffentlichkeit. Als ihr Hack in einen Regierungsserver zu einem Polizeieinsatz führt, wird Anna verhaftet, während Benni im Untergrund verschwindet. Kurz darauf erhält Anna Haftbesuch von Christoph Wandler (Peter Kurth, links im Bild), dem Patenonkel der Schwestern, der eine BKA-Spezialeinheit für Cybercrime leitet... "A Thin Line" wird produziert von Weydemann Bros. Serial Drama in Zusammenarbeit mit VIS für Paramount+. Showrunner und Schöpfer sind Jakob und Jonas Weydemann (2.v.r.). Regie bei den sechs Episoden führen Damian John Harper und Sabrina Sarabi (3.v.r.). Die Produktion wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem GMPF. Das Bild zeigt außerdem Meike Savarin (Film- und Medienstiftung NRW, 2.v.l.), Kameramann Philipp Baben der Erde (3.v.l.). Foto: Weydemann Bros. Serial Drama, Thomas Kost (PR-Veröffentlichung)