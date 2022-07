Netflix verhandelt Verträge mit Studios wegen werbeunterstützter Version nach

Der Streamingdienst Netflix will wegen seiner geplanten werbeunterstützten Abo-Variante seine Deals mit den großen Hollywoodstudios nachbessern, um zwischen die Filme und Serien Werbung packen zu können. Unter den ersten Gesprächspartnern sollen laut dem "Wall Street Journal" Warner Bros., Universal und Sony sein.

Dabei gehe es nicht nur um Formate, die spezifisch für Netflix hergestellt wurden, sondern auch um Lizenzware, Katalogtitel und Serien-Evergreens wie "Breaking Bad" oder "NCIS". Inzwischen produziert Netflix viele eigene Formate, bleibt aber trotzdem auch abhängig von Lizenztiteln und Akquirierungen. Experten schätzen, dass Netflix 15 bis 30 Prozent mehr als bisher zahlen muss, um die Zustimmung zu erhalten. Zumal offenbar die Verträge mit den Studios teils nicht eindeutig hinsichtlich der Möglichkeit von zwischengeschalteten Werbespots sein sollen.

Nachverhandlungen sind nichts Ungewöhnliches. Als Netflix beispielsweise die Download-Funktion bei lizenzierten Inhalten einführte, musste der Streamingdienst auch 10 bis 15 Prozent der Summe in den Verträgen nochmal draufpacken. Netflix plant aktuell, seine werbeunterstützte Version im vierten Quartal 2022 zu launchen. Dafür wurden schon Gespräche mit Google und NBCUniversal über die Technik für die Werbung geführt.

Wobei sowieso ein spannender Faktor bleibt, wie viele Menschen Netflix als Inhalte-Aggregator nutzen und was passiert, wenn diese Inhalte nach und nach zu hauseigenen Streamingdiensten abgezogen werden. Das Branchenblatt "Variety" weist zum Beispiel in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Netflix in den USA aktuell die langlebige und beliebte CBS-Serie "Criminal Minds" an Paramount+ verloren hat. Lizenztitel nähmen häufiger höhere Plätze in den Netflix-Wochencharts ein.

Teils gehörten sie zu den am meisten gesehenen Formaten wie beispielsweise die Comedy-Serie "The Office", die auf Peacock abgezogen wurde. Der Emmy-Liebling "Schitt's Creek" wandert im Oktober in den USA auf Hulu ab. Auch Serien wie "30 Rock" oder "Parks and Recreation" verabschieden sich demnächst. Von 2017 bis 2022 soll laut der Analyseseite JustWatch das Lizenzangebot auf Netflix in den USA von 5.000 auf 3.700 Titel geschrumpft sein.