Netflix-Wochencharts: Reicht wohl nicht für den "Squid Game"-Rekord

Am frühen Abend ging das Duell zwischen "Squid Game" und "Stranger Things" bei den Emmy-Nominierungen 14 zu 13 für das koreanische Netflix-Phänomen aus - beide Formate sind zudem in der Königskategorie Outstanding Drama Series nominiert. Bei den Allzeitseriencharts des Streamingdienstes führt "Squid Game" auch noch mit 1,650 Milliarden Stunden. Wenn man akzeptiert, dass bei der vierten Staffel "Stranger Things" zwei 28-Tage-Zyklen zusammengerechnet werden, steht das Verfolger-Format jetzt nach der Woche vom 4. bis 10. Juli bei 1,267 Milliarden Stunden.

- ALLZEITSERIENCHARTS (ENGLISCH & NICHT-ENGLISCH) -

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Stranger Things Staffel 4 - 1.266,94 Mrd. (in zwei Hälften)

03. Haus des Geldes Staffel 5 - 792,23 Mio. (in zwei Hälften)

04. Bridgerton Staffel 2 - 656,16 Mio.

05. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

06. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

07. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

08. Lucifer Staffel 5 - 569,48 Mio. (in zwei Hälften)

09. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,77 Mio.

10. The Witcher Staffel 1 - 541,01 Mio.

Dabei ist der Blick auf die genaue Zahl in der zweiten Woche, in der sich jetzt die letzten beiden Episoden der vierten Staffel "Stranger Things" befinden, lohnenswert. 188 Millionen Stunden reichen da noch locker für Platz eins in den weltweiten Netflix-Wochencharts. Aber vergleicht man es mit den 335 Millionen Stunden der ersten Hälfte der vierten Staffel oder gar den 448 Millionen Stunden von "Squid Game" in der zweiten Woche, sieht man schon die Unterschiede. "Stranger Things" bräuchte jetzt noch 383,51 Millionen Stunden, um "Squid Game" den Rekord wegzunehmen. Das Bauchgefühl sagt jetzt, dass die vierte Staffel "Stranger Things" im Finale zu stark abbaut und es nicht schaffen wird.

- BESTE ZWEITE WOCHE (SERIEN) -

01. Squid Game Staffel 1 - 448,73 Mio. Stunden

02. Stranger Things Staffel 4.1 - 335,01 Mio.

03. Bridgerton Staffel 2 - 251,74 Mio.

04. All of Us Are Dead Staffel 1 - 236,2 Mio.

05. Inventing Anna - 195,97 Mio.

06. Stranger Things 4.2 - 188,19 Mio. NEU

07. You Staffel 3 - 179,00 Mio.

08. The Witcher Staffel 2 - 168,46 Mio.

09. Maid - 166,52 Mio.

10. Sex Education Staffel 3 - 160,42 Mio.

Unter den ersten zehn Plätzen der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien in der vergangenen Woche taucht derweil das neu gestartete deutsche Format "King of Stonks" von der btf nicht auf. Und auch wenn man sich nur die deutschen Charts der vergangenen Woche anschaut, sucht man den Wahnwitz der beiden Hauptdarsteller Matthias Brandt und Thomas Schubert vergebens. Nimmt man aber die Datenseite Flixpatrol zur Hilfe, wird ersichtlich, dass "King of Stonks" in den vergangenen Tagen vor allem in Deutschland und Österreich durchaus eine Rolle in den Tagescharts spielte, sich aber auch eher in der unteren Hälfte der Top Ten aufhielt. Zudem war das deutsche Format zumindest für einen Tag jeweils auch in Ungarn, Lettland, der Slowakei und der Schweiz in der Serien-Top-Ten vertreten. Ein bisschen schade, diese verhaltene Resonanz für das wilde und mutige Format.