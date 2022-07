Emmys 2022: 14 Nominierungen für nicht-englischsprachige Serie "Squid Game"

Die Nominierungen der 74. Primetime-Emmys sind in Los Angeles bekannt gegeben worden. Die meisten Nominierungen erhielt die HBO-Serie Succession" mit 25 Nennungen. Es folgen die Apple TV+-Serie Ted Lasso" und die HBO-Serie "The White Lotus" mit je 20 Nominierungen. Die beiden Comedy-Serien "Hacks" und Only Murders in the Building" haben 17 Nominierungen.

Das koreanische Netflix-Phänomen Squid Game" schaffte 14 Nominierungen, was eine Besonderheit für eine nicht-englischsprachige Serie ist. Auch sehr gut repräsentiert sind Euphoria" (16 Nominierungen), "Barry", Dopesick" und Severance" auch mit je 14 Nominierungen. Ozark" und Stranger Things" erhalten je 13 Nominierungen.

Als beste Drama-Serie nominiert sind: Better Call Saul", "Euphoria", "Ozark", "Severance", "Squid Game", "Stranger Things", "Succession" und "Yellowjackets". Für Outstanding Comedy Series nominiert sind: "Abbott Elementary", "Barry", Curb Your Enthusiasm", "Hacks", The Marvelous Mrs Maisel", "Only Murders in the Building", "Ted Lasso" und What We Do in the Shadows".

Als beste Miniserien oder Anthologieserien nominiert sind "Dopesick", "The Dropout", "Inventing Anna", Pam & Tommy" und "The White Lotus". Die nominierten Hauptdarsteller Comedy sind Donald Glover, Bill Hader, Nicholas Hoult, Steve Martin, Martin Short und Jason Sudeikis.

Bester Hauptdarsteller für eine Miniserie oder Anthologieserie oder TV-Film sind Colin Firth, Andrew Garfield, Oscar Isaac, Michael Keaton, Himesh Patel und Sebastian Stan. Bei den Hauptdarstellerinnen nominiert sind Toni Colette, Julia Garner, Lily James, Sarah Paulson, Margaret Qualley und Amanda Seyfried.

Als beste Hauptdarstellerin in der Sektion Drama Series nominiert sind Jodie Comer, Laura Linney, Melanie Lynskey, Sandra Oh, Reese Witherspoon und Zendaya. Die männlichen Pendants in dieser Kategorie sind Jason Bateman, Brian Cox, Lee Jung-jae, Bob Odenkirk, Adam Scott und Jeremy Strong.

Im vergangenen Jahr war der Streamingdienst Netflix mit insgesamt 44 Preisen der große Emmy-Abräumer. Sowohl The Crown" als auch Das Damengambit" teilten sich mit je elf Siegen die Emmy-Krone. Bei den Nominierungen sah es noch nach einem Rennen zwischen der Netflix-Serie "The Crown" und der Disney+-Serie The Mandalorian" aus, die je 24 Nominierungen sammelten.

Die meisten Nominierungen 2021 vereinten je nach Zählweise HBO und HBO Max mit 130 Nominierungen auf sich, während Netflix auf 129 Nominierungen kam. Rechnete man allerdings alle Nominierungen von Disney mit Sendern und Streamingdiensten zusammen, kam das Maushaus auf ganze 146 Nominierungen. 71 Nominierungen entfielen allein auf den Streamingdienst Disney+.

Alle Emmy-Nominierungen 2022 finden Sie hier. Die Preise werden am 12. September verliehen.