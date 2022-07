Locarno ehrt Golden-Globe-Gewinner Aaron Taylor-Johnson

Der 32-jährige britische Schauspieler, der 2017 für seine Rolle in "Nocturnal Animals" mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden war, wird beim Locarno Film Festival im August mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Excellence Award Davide Campari des Locarno Film Festival (3. bis 13. August) geht in diesem Jahr an Aaron Taylor-Johnson.

"Ein Excellence Award für einen jungen und extrem talentierten Schauspieler, der in der Lage ist, alle Publikumsschichten anzusprechen und von einem Genre zum anderen zu springen, angetrieben von seiner Fähigkeit, sich immer in die Schusslinie zu begeben und höchstes Risiko zu gehen. Er ist der perfekte Excellence-Award-Davide-Campari-Träger für die 75. Ausgabe des Locarno Film Festival, ein Festival, das in die Zukunft blickt", erklärt Festivaldirektor Giona A Nazzaro.

Aaron Taylor-Johnson war 2017 für seine Rolle in Tom Fords Nocturnal Animals" mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. In den deutschen Kinos wird er ab 4. August in David Leitchs Bullet Train" zu sehen sein.

Zu den bisherigen Trägern des Excellence Award Davide Campari gehören u.a. Isabelle Huppert, Edward Norton, Ethan Hawke und im vergangenen Jahr Laetitia Casta.