James Franco steigt für Bille August ins Fischerboot

Unter anderem zusammen mit Tom Hollander und Daisy Jacob wird James Franco ab September auf der Insel Ischia für Bille Augusts Nachkriegsdrama "Me, You" vor der Kamera stehen.

James Franco ist jetzt für eine der Hauptrollen in Bille Augusts Nachkriegsdrama "Me, You", zu dem Greg Latter das Drehbuch geschrieben hat, verpflichtet worden.

Angesiedelt in den frühen 1950er Jahren auf der italienischen Insel Ischia erzählt der Film die Geschichte des 16-jährigen Marco, der seine Ferien von seinem eintönigen Internat in Schottland bei seinem Vater Edward (Tom Hollander) verbringt. Er freundet sich mit dem US-G.I. Nicola (James Franco) an, der sich als Fischer auf der Insel niedergelassen hat. Nicola erzählt Marco bei den gemeinsamen Bootstouren im Golf von Neapel Geschichten vom Krieg und den Meeren. Eines Tages lernt Marco die mysteriös wirkende 20-jährige Caia (Daisy Jacob) kennen, von der er gleich verzaubert ist. Als er erfährt, dass die die Überlebende eines Konzentrationslagers ist, sinnt Marco auf Rache. Um Caias Zuneigung zu gewinnen, plant Marco, eine Villa, die von einer Gruppe rüpelhafter Deutscher in Beschlag genommen wurde, in Brand zu setzen.

"Ich bin begeistert, bei diesem phänomenalen Projekt an Bord zu sein und mit dem legendären Bille August zusammenzuarbeiten. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und 'Me, You' ist ein wahrhaft brillantes Drehbuch."

Produziert wird "Me, You" von Sean O'Kelly, Mark Bikindou und Mark Hammond. Die Dreharbeiten sollen im September auf Ischia beginnen.