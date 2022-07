Doku-Serie "Being Jan Ullrich" ist ARD-Mediatheken-Erfolg

Insgesamt mehr als 2,4 Millionen Mal wurde die Doku-Serie "Being Jan Ullrich" in der ARD-Mediathek und bei der Sportschau abgerufen. Der non-lineare Erfolg machte einen zusätzlichen Sendeplatz im Ersten möglich.

Die fünfteilige Doku-Serie "Being Jan Ullrich" von SR und NDR ist ein richtig schöner ARD-Mediatheken-Erfolg geworden. Das Format, das die Karriere des bislang einzigen deutschen Tour-de-France-Siegers schildert, der dann im Doping-Sumpf verloren ging, steht seit dem 25. Juni online zur Verfügung. In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de wurde die Doku-Serie bis vergangenen Sonntag insgesamt bereits 2,4 Millionen Mal abgerufen.

Die knapp 60-minütige Dokumentation "Being Jan Ullrich", die am 2. Juli um 17.20 Uhr im Ersten gesendet wurde, erreichte außerdem noch einmal 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent. Aufgrund der großen Nachfrage in der ARD-Mediathek wurde die Doku-Serie kurzfristig am 6. Juli um 23 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Insgesamt 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten an dem Abend mindestens eine der fünf Folgen ein.