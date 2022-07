Kinocharts Frankreich: "Minions" knacken die Million

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" sorgte für Aufwind in den französischen Kinos. Das zweite Spinoff von Ich - Einfach unverbesserlich" knackte am Startwochenende die Eine-Mio.-Besucher-Marke und verzeichnete dabei noch einen vierstelligen Locationschnitt. Der Animationsspaß von Illumination und die anderen Titel profitierten am vergangenen Mittwoch von den vergünstigten Ticketpreisen vom letzten Tag der Fête du Cinéma. Top Gun Maverick", der in der Vorwoche auf Rang eins zurückgekehrt war, kam in seiner siebten Woche - in ähnlich vielen Kinos wie der neue Animationsfilm präsent - auf 255.667 Besucher - und knackte damit die Fünf-Mio.-Besucher-Marke. Hut ab! Die Top drei komplettierte die ehemalige Nummer eins Jurassic World: Ein neues Zeitalter" mit 197.841 Kinogängern. Zum fünften Wochenende in den Charts nahm der dritte "Jurassic"-Film mit Chris Pratt und der Besetzung der ersten Filme die Drei-Mio.-Besucher-Marke.

Der von Rang zwei auf vier gefallene Lightyear" schrieb ob der starken Animationskonkurrenz ein stärkeres Minus als die zwei vor ihm platzierten Sequels und kam auf 170.984 Kinogänger. Insgesamt lösten nach drei Wochenenden über eine Mio. Kinogänger Tickets."Elvis" komplettierte die Top Fünf. Außer dem Biopic konnte auch der französische Neuzugang aus der Vorwoche, die Komödie Irréductible", noch ein sechsstelliges Ergebnis verzeichnen.

Auf der Sieben schrieb die deutsche Koproduktion Die Odyssee" 83.596 Zuschauer. Gesamt verzeichnet die künstlerische Animation auch für Erwachsene 273.174 Kinogänger. Im deutschen Kino waren es im April nur 2.136 Besucher gewesen.

Erst auf Rang elf meldete sich der zweitbeste Neuling: Francois Ozons Fassbinder-Hommage Peter von Kant", die die Berlinale eröffnet hatte, kam auf 31.317 Kinogänger.

Die französische Top 15