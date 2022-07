Kinocharts Österreich: "Thor" holt "Minions" von der Spitze

Anders als in Deutschland konnte "Thor: Love and Thunder" an seinem Startwochenende in Österreich "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" von Platz eins der Kinocharts verdrängen.

Mit einem Einspiel von 706.000 Euro (inkl. Previews: 1,1 Mio. Euro) konnte Thor: Love and Thunder" - anders als in Deutschland - an seinem Startwochenende Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" von Platz eins der Kinocharts verdrängen. Der Vorgänger, Thor: Tag der Entscheidung", war bei seinem Start im Herbst 2017 auf 609.000 Euro (inkl. Previews: 1,11 Mio. Euro) gekommen.

Der Vorwochenspitzenreiter brachte es an seinem zweiten Wochenende auf 657.000 Euro und schraubte sein Gesamteinspiel in Österreich damit auf 1,73 Mio. Euro. Auch die Titel auf den Plätzen drei und vier der österreichischen Kinocharts, Top Gun Maverick" (WE: 204.000 Euro; gesamt: 4,83 Mio. Euro) und Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (WE: 123.000 Euro; gesamt: 2,46 Mio. Euro), schrieben am vergangenen Wochenende noch sechsstellige Umsatzzahlen. Auf der Fünf rockte sich "Elvis" am vergangenen Wochenende in Österreich zu 84.000 Euro (gesamt: 483.000 Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 20 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Anika Deckers Liebesdings" belegte mit 63.000 Euro (inkl. Previews: 84.000 Euro) Platz sechs, Marie Kreutzers Corsage" landete an seinem Startwochenende in Österreich mit 54.000 Euro (inkl. Previews: 84.000 Euro) auf der Acht ebenso noch in der Top Ten wie Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" (13.000 Euro; inkl. Previews: 15.000 Euro) auf der Zehn.

Der Animationsfilm Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" (9.600 Euro; inkl. Previews: 14.200 Euro) belegte an seinem Startwochenende in Österreich Platz zwölf, Paolo Genoveses "Supereroi - Una Storia d'Amore" (1.600 Euro; inkl. Previews: 3.800 Euro) landete auf der 19 gerade noch in der Top 20.