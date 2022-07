Foto des Tages: "Everything Will Change" gestartet

Kino

Nach einer erfolgreichen Premieren- und Kinotour, bei der Regisseur Marten Persiel sein mitreißendes "Science meets Fiction"-Roadmovie über eine besondere Rettungsmission der Artenvielfalt auf der Erde in u.a. Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Aachen, Dresden, Hannover und Berlin persönlich vorstellte, startete "Everything Will Change" gestern (14. Juli) bundesweit in den Kinos. Protagonist und großer Unterstützer des Films durch sein Stipendium, Wim Wenders, war bei der Berliner Premiere anwesend. Eine Produktion von Flare Film in Koproduktion mit RBB, NDR, BR in Zusammenarbeit mit Arte, im Verleih von farbfilm verleih. Produktion und Verleih wurden gefördert von BKM, DFFF, FFA, MBB, Nordmedia und Film- und Medienstiftung NRW. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Alexandre Dupont-Geisselmann (farbfilm verleih), Wim Wenders, Marten Persiel und Martin Heisler (Flare Film). Foto: farbfilm verleih (PR-Veröffentlichung)