Kinocharts Deutschland KW 27 online

Am bisher stärksten Kinowochenende des Jahres konnte "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Platz eins der deutschen Kinocharts verteidigen. Alle Zahlen des Kinowochenendes finden Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 571.000 Besuchern (5,23 Mio. Euro) konnte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Platz eins der deutschen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen und knackte insgesamt an seinem zweiten Wochenende spielend die Besuchermillion - dafür wurde ein Bogey fällig. Platz zwei belegte der neu gestartete Thor: Love and Thunder" (447.000 Besucher; 4,89 Mio. Euro / inkl. Previews: 557.000 Besucher; sechs Mio. Euro), gefolgt von Top Gun Maverick" (123.000 Besucher; 1,28 Mio. Euro), der insgesamt bereits bei mehr als 2,5 Mio. Besuchern steht.

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts aktuell durch Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (102.000 Besucher; 1,1 Mio. Euro / gesamt: 1,66 Mio. Besucher; 18,76 Mio. Euro) und "Elvis" (57.000 Besucher; 604.000 Euro / gesamt: 290.000 Besucher; 2,99 Mio. Euro).

Drei weiteren Neustarts gelang am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts: Anika Deckers Liebesdings" belegte mit 53.000 Besuchern und 509.000 Euro Einspiel (inkl. Previews: 74.000 Besucher; 697.000 Euro) Platz sechs, "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" (18.000 Besucher; 133.000 Euro / inkl. Previews: 21.000 Besucher; 156.000 Euro) und Marie Kreutzers Filmfest-München-Eröffnungsfilm Corsage" (9.900 Besucher; 87.000 Euro / inkl. Previews: 10.000 Besucher; 92.000 Euro) belegten an ihrem Startwochenende die Plätze neun und zehn.

Am bisher erfolgreichsten Kinowochenende des Jahres wurden insgesamt gut 1,5 Mio. Tickets gelöst, das Einspiel lag bei knapp 15,2 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern