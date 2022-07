Palmen-Gewinner feiert Deutschlandpremiere auf dem Filmfest Hamburg

Ruben Östlunds Palmen-Gewinner Triangle of Sadness" wird auf dem Filmfest Hamburg (29. September bis 8. Oktober) seine Deutschlandpremiere feiern. Das gab das Filmfest Hamburg heute zusammen mit weiteren Titeln für seine 30. Ausgabe bekannt.

Dazu gehören auch Jerzy Skolimowskis Eo", der in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichnet worden war, Tarik Salehs Politthriller Boy from Heaven", der in Cannes den Drehbuchpreis erhielt, Ali Abbasis Thriller Holy Spider", für den Zahra Amir Ebrahimi in Cannes als beste Darstellerin prämiert wurde, sowie der Hauptpreisgewinner in der Sektion Un Certain Regard, das Langfilmdebüt von Lise Akoka und Romane Gueret, "The Worst Ones".

Ebenfalls auf dem Filmfest Hamburg zu sehen: der Gewinnerfilm des Tiger-Awards in Rotterdam, Paz Encinas "Eami", und Natasa Urbans Dokumentarfilm "The Eclipse", der auf dem Internationalen Dokumentarfilmfestival in Kopenhagen (CPH:DOX) den Hauptpreis erhalten hatte.

Das komplette Programm des 30. Filmfest Hamburg wird am 13. September bekannt gegeben.

Alle bisher feststehenden Filme im Überblick:

"Triangle of Sadness"; Regie und Drehbuch: Ruben Östlund; "Kaleidoskop"

"Boy from Heaven"; Regie und Drehbuch: Tarik Saleh; "Kaleidoskop"

"Eo", Regie: Jerzy Skolimowski; Drehbuch: Jerzy Skolimowski, Ewa Piakowska; "Kaleidoskop"

"Holy Spider"; Regie: Ali Abbasi; Drehbuch: Ali Abbasi, Afshin Kamran Bahrami; "Kaleidoskop"

"Eami"; Regie und Drehbuch: Paz Encina; "Vitrina"

"The Eclipse", Regie und Drehbuch: Natasa Urban; "Veto!"

"The Worst Ones"; Regie: Lise Akoka, Romane Gueret; Drehbuch: Lise Akoka, Romane Gueret, Elenore Gurrey; "Voilà"