Auch Lucas Gregorowicz verlässt "Polizeiruf 110"

Nach Verena Altenberger hört auch Lucas Gregorowicz beim "Polizeiruf 110" auf. Voraussichtlich Ende des Jahres wird sein zwölfter und letzter Fall in der ARD zu sehen sein.

Mit dem "Polizeiruf 110: Abgrund", der mal im Arbeitstitel "Da, wo wir nicht sind" hieß, im Frühjahr gedreht wurde und Ende des Jahres ausgestrahlt wird, verabschiedet sich Lucas Gregorowicz auf eigenen Wunsch aus der Filmreihe. Gregorowicz spielt seit 2015 die Figur des Adam Raczek, zunächst als Partner von Olga Lenski (Maria Simon) und seit 2021 im Duo mit Vincent Ross (André Kaczmarczyk). Am Montag hatte sich bereits die Schauspielerin Verena Altenberger aus der Krimi-Reihe verabschiedet.

Lucas Gregorowicz sagt selbst über diesen Schritt: "Nach sieben Jahren und zwölf Abenteuern ist es Zeit zu gehen. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit: für die Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, die Freundschaften und die Chance, meine eigene polnische Seite in diesem erstklassigen Format ausleben zu können, Maria Simon, dem Sender rbb und den immer großartigen Teams und fantastischen Kolleginnen und Kollegen dies- und jenseits der Grenze. Allen voran möchte ich den Zuschauerinnen und Zuschauern danken, die diesen gewagten Schritt an die polnische Grenze mit allen Höhen und Tiefen mit uns gegangen sind. Und André Kaczmarczyk für Liebe und Vertrauen. Nicht zuletzt auch Adam Raczek: Du wirst mir fehlen, mein Freund. Ich wünsche allen Beteiligten, dass der 'Polizeiruf 110' auch in Zukunft relevant und unterhaltsam bleibt."

Die Kultur- und Filmchefin des rbb, Martina Zöllner, kommentiert: "Wir respektieren die Entscheidung von Lucas Gregorowicz und danken ihm für zwölf sehr besondere Episoden, die er als Kriminalhauptkommissar Adam Raczek entscheidend mitgeprägt hat. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Vincent Ross (André Kaczmarczyk) ermittelt im "Polizeiruf 110: Gott des Bankrotts" zunächst solo weiter. Die Ausstrahlung ist für das erste Quartal 2023 im Ersten geplant. Gedreht wurde vom 14. Juni bis 12. Juli in Frankfurt (Oder), Gröben und Berlin. Der "Polizeiruf 110: Gott des Bankrotts" ist eine Produktion der EIKON Media GmbH (Produzent: Mario Krebs) im Auftrag des rbb (Redaktion: Daria Moheb Zandi) für das Erste.