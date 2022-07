"Fete du Cinéma" sorgt für Besucheransturm

Auch in Frankreich mag der Kinomarkt insgesamt noch nicht wieder an die Stärke der Jahre vor der Pandemie anknüpfen können - die alljährliche "Fete du Cinèma" punktete jedoch auf ganzer Linie. Mit einem Ergebnis, das um rund zehn Prozent über dem Schnitt der Jahre 2015 bis 2019 lag.

In Deutschland ist das Wochenende des bundesweiten Kinofests (10. und 11. September) programmatisch leider (noch) etwas weniger attraktiver geworden - denn Warner hat den ursprünglich für einen Start am 8. September vorgesehenen Salem's Lot" in den USA gerade auf den 21. April 2023 verschoben; der deutsche Termin wird diesem Schritt folgen.

In Frankreich hingegen konnte die "Fete du Cinéma" wie üblich in einem recht gut mit Blockbustern bestückten Umfeld stattfinden. Zwar geht Thor: Love and Thunder" dort erst eine Woche später als in Deutschland an den Start (also am 13. Juli), allerdings fiel der Starttag von Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" in den Aktionszeitraum vom 3. bis 6. Juli. Mit mehr als 510.000 Besuchern war der Animationshit nicht nur der meist gesehene Film der "Fete du Cinéma", die über 600.000 Besuche (inklusive rund 95.000 Previewtickets) markierten den mit weitem Abstand besten Starttag des Jahres. Auf die Ränge verwiesen wurden Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit je rund 340.000 Besuchen am ersten Tag sowie Top Gun Maverick" und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" mit je rund 320.000 Besuchen.

Generell schlug das viertägige französische Kinofest - in dessen Rahmen ein Einheitspreis von vier Euro (ausgenommen Sonderevents und 3D-Screenings) gilt - voll ein. Wie der französische Kinoverband FNCF mitteilte, wurden im Aktionszeitraum mehr als 3,2 Mio. Tickets verkauft. Das ist ein Wert, der nur knapp unter der Zahl von 2019 (3,42 Mio.), aber sogar um rund zehn Prozent über dem Schnitt der Jahre 2015 bis 2019 liegt.