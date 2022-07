Einschaltquoten: "Wer wird Millionär?" beliebter als Fußball-Frauen und ARD-Sommerkino

3,19 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) sahen gestern nach der "Tagesschau" (5,16 Mio. Zuschauer / MA: 21,3 Prozent) im Ersten das im Rahmen des "ARD-Sommerkinos" ausgestrahlte Filmmusical Ich war noch niemals in New York". Im ZDF kam die Übertragung des 8:0-Erfolgs der englischen Fußballerinnen im EM-Vorrundenspiel gegen Norwegen auf 3,21 Mio. Zuschauer (MA: 13,7 Prozent); das in der Halbzeitpause programmierte "heute journal" sahen 3,6 Mio. Zuschauer (MA: 14,3 Prozent).

Die größte Reichweite des gestrigen Tages außerhalb der Nachrichtensendungen erzielte die RTL-Rateshow "Wer wird Millionär?" (3,47 Mio. Zuschauer / MA: 13,7 Prozent), die mit 12,1 Prozent auch Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen war. Die ZDF-Fußballübertragung kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 10,5 Prozent, für "Ich war noch niemals in New York" standen 8,5 Prozent zu Buche.

Die Vox-Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland" verzeichnete gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 8,6 Prozent. Gleichauf bei 6,9 Prozent in dieser Zielgruppe lagen die RTLZWEI-Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" und die ProSieben-Serie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte". Im Anschluss daran kam die Serie "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent.