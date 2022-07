Festival de Cannes fordert Freilassung inhaftierter iranischer Filmemacher

In den vergangenen Tagen sind die iranischen Filmemacher Mohammad Rasoulof, Mostafa Al-e-Ahmad und Jafar Panahi in ihrer Heimat verhaftet worden. Wie zuvor schon die Berlinale macht sich auch das Festival de Cannes jetzt für ihre Freilassung stark.

"Das Festival de Cannes verurteilt die Verhaftungen ebenso aufs Schärfste wie die Welle an Repressionen, die es offensichtlich gegenüber Künstlern im Iran gibt", heißt es in einer Pressemitteilung des Festivals.

Rasoulof war bereits 2019 zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Die Richter am Revolutionsgericht in Teheran hatten u.a. in Filmen wie A Man of Integrity", der 2017 in der Cannes-Reihe Un Certain Regard ausgezeichnet worden war, Indizien für eine "Gefährdung der nationalen Sicherheit" sowie "Propaganda gegen die islamische Regierung" festgestellt hatten.

Wie Mostafa Al-Ahmad war Rasoulof am Wochenende erneut festgenommen worden (wir berichteten). Ihnen wird "Aufwiegelung zur Unruhe und Störung der psychologischen Sicherheit der Gesellschaft" vorgeworfen. Rasoulof war zuvor an einem offenen Brief beteiligt gewesen, in dem die iranischen Sicherheitskräfte, die nach einem Hochhauseinsturz im Mai, bei dem 43 Menschen ums Leben gekommen waren, aufkommende Proteste niederschlugen, zum Niederlegen der Waffen aufgefordert wurden.

Gestern erfolgte dann die Festnahme von Jafar Panahi, der sich mit diesem Aufruf solidarisiert haben soll.