Bericht: RTL holt Dieter Bohlen zu "DSDS" zurück

Die bei RTL-Personalien eigentlich immer gut unterrichtete "Bild"-Zeitung hat am Montagabend das Gerücht in den Umlauf gebracht, dass Dieter Bohlen in die Jury der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" zurückkehrt. Angeblich sei der Vertrag schon für die 20. Staffel unterschrieben. RTL dementierte zumindest bislang nicht.

Seit seinem Abschied - RTL trennte sich 2021 von Bohlen - hatte das Format mit noch größeren Quotenverlusten zu kämpfen als mit ihm. Teils waren die Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht mal mehr zweistellig. Mit "DSDS" geht es 2023 weiter. Ob dann der Neu-Juror Florian Silbereisen neben Bohlen auch Platz nehmen wird, bleibt fraglich.