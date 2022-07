Wendy Mitchell neu im Programmteam der Nordischen Filmtage

Das Serienprogramm der Nordischen Filmtage Lübeck wird künftig von Wendy Mitchell kuratiert. Mitchell tritt ab 15. Juli ins Team um die Festivalleiter Susanne Kasimirund Thomas Hailer und folgt damit auf Christian Modersbach, der sich nach elf Jahren beim Festival neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.

Die gebürtige US-Amerikanerin arbeitet als Journalistin, Moderatorin und Beraterin für Filmfestivals und lebt in der Nähe von London. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sie sich kontinuierlich zu einer der führenden Spezialistinnen für nordisches Kino und Fernsehen entwickelt. Sie ist Redakteurin und nordische Korrespondentin für "Screen International" und "ScreenDaily"; nordische und UK-Delegierte für das Internationale Filmfestival von San Sebastian und Produzentin des Sundance Film Festival: London. Auch für den European Film Market der Berlinale, den Marché du Film in Cannes, EAVE, First Cut Lab und The National Film and TV School ist sie als freiberufliche Referentin, Mentorin und Beraterin tätig.

Über die neue Aufgabe freut sich Mitchell mit den Worten: "Im Lauf meiner Karriere als Journalistin, Interviewerin und Festivalexpertin ist meine Begeisterung für nordische Geschichten, egal ob im Kino oder im Fernsehen, stetig gewachsen. Ich durfte bereits 2021 in einer der Jurys der Nordischen Filmtage Lübeck mitwirken. Nun zum Programmteam des Festivals zu gehören, ist eine große Ehre. Ich freue mich darauf, aufregende neue nordische und baltische Serien zu entdecken und ihre Macher:innen mit dem leidenschaftlichen Publikum in Lübeck zusammenzubringen."

"Die Nordischen Serien sind eines der Markenzeichen unseres Festivals, ich freue mich, mit Wendy Mitchell eine ausgewiesene Medien-Expertin in Lübeck willkommen zu heißen", so Monika Frank, Senatorin für Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck.

Die nächste Ausgabe der Nordischen Filmtage findet vom 2. bis 6. November statt.