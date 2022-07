HBO Max soll in den USA wieder über Amazon vertrieben werden

Der Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav ist deutlich pragmatischer als sein Vorgänger: Um den Umsatz und die Abo-Zahlen schnell zu steigern, will er den Streamingdienst HBO Max in den USA zurück auf die Amazon-Plattform bringen.

Warner Bros Discovery arbeitet offenbar daran, den eigenen Streamingdienst HBO Max in den USA wieder über Amazon Prime Video anbieten zu können. Wie der Wirtschaftsdienst "Bloomberg" berichtet, stehen die beiden in Verhandlung und könnten noch in diesem Jahr zu einem neuen Deal kommen, allerdings nur, wenn Amazon dann auch Daten über das Nutzerverhalten teilt.

Vergangenes Jahr zog sich das damals noch im Besitz von AT&T befindliche HBO Max von der Amazon-Plattform zurück. WarnerMedia-Verantwortliche wie Jason Kilar wollten lieber einen direkten Draht zu den Kunden haben und die Daten überwachen, um auch das eigene Programm besser bewerben zu können und nahmen dafür den Verlust von insgesamt fünf Millionen Abonnements in Kauf.

Diese fünf Millionen Abos will der neue CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, sehr gerne zurück haben, um den Umsatz schnell zu steigern und die durch die Fusion entstandenen Schulden abzubezahlen. Die Aktie der beiden fusionierten Unternehmen befindet sich seit dem Merger wie die meisten Tech-Aktien im Sinkflug. Der zweite Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, Discovery+, wird bereits über die Amazon-Plattform angeboten. Amazon gehört neben Roku in den USA zu den wichtigsten Aggregator-Plattformen für Streaming.