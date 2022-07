Kino-Wochenende: Wenigstens wieder Mittelmaß

Ein Wetterumschwung und der Ferienbeginn in den ersten sechs Bundesländern zählten am vergangenen Wochenende zu den Hauptfaktoren (neben den leider anhaltenden bzw. sich sogar verschärfenden Problemen rund um Krieg, Wirtschaftsentwicklung und Pandemiegeschehen), die Einfluss auf den deutschen Kinobesuch nahmen. Und der konnte sich durchaus mal wieder sehen lassen, zumindest insgesamt betrachtet. Laut der FilmSource-Auswertung von Comscore wurden am vergangenen Wochenende rund 1,58 Mio. Tickets verkauft und damit gut 15,3 Mio. Euro umgesetzt.

Gegenüber den Zahlen, die noch eine Woche zuvor bei strahlendem Sonnenschein erzielt wurden, war das ein Anstieg um knapp 57 bzw. sogar gut 59 Prozent. Vor allem aber sind es Werte, die sich nach Besuchen endlich wieder auf dem Niveau eines mittleren Wochenendes der fünf Jahre vor Corona bewegen - und die dieses nach Umsatz sogar um rund zehn Prozent überschreiten konnten.

Getragen wurde das Ergebnis dabei nicht nur vom jüngsten Beitrag aus dem zuverlässigen MCU: Thor: Love and Thunder" schlug als mit Abstand erfolgreichster Neustart mit knapp 448.000 Besuchen am Vier-Tages-Wochenende und knapp 558.000 seit dem Start am Mittwoch ein. Sondern auch die gute Entwicklung vieler Bestandstitel zeigte Wirkung. Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" konnte nach einem klar Wetter-beeinträchtigten Debüt bei den Besuchen um über 26 Prozent zulegen, verteidigte den Spitzenplatz und überschritt im Lauf des Wochenendes seine erste Besuchsmillion. Zudem sicherte der Film Universal damit gleich den nächsten Bogey nach jenem für Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Letzterer konnte allerdings nur bedingt von den besseren Rahmenbedingungen profitieren, nach einem Minus von rund 30 Prozent in der Vorwoche ging es diesmal um weitere knapp 26 Prozent nach unten.

Stabil auf Kurs bleibt nicht zuletzt dank hervorragender Mundpropaganda Top Gun: Maverick". Obwohl der Film gegenüber der Vorwoche laut Comscore fast 20 Prozent seiner Locations abgeben musste (525 vs. 653), sanken die Besuchszahlen am siebten Wochenende um gerade einmal sechs Prozent. 45 Tage exklusive Kinoauswertung hat der Überflieger mittlerweile hinter sich - ein Datum für den Beginn der Zweitverwertung existiert allerdings noch nicht. Paramount wird wissen, warum: In den USA hat "Top Gun Maverick" gerade das viertbeste siebte Wochenende der Kinogeschichte geschafft, auch dort blieb er auf Platz 3 der Hitliste - und dieser Tage werden die 600 Mio. Dollar US-Einspiel fällig.

Auch "Elvis" bleibt das deutsche Publikum nach leider eher schwachem Start in der dritten Woche treu, so sanken die Besuchszahlen nur um zehn Prozent. Prozentual am stärksten entwickelte sich innerhalb der Top 20 übrigens Everything Everywhere All at Once", dem am elften Auswertungswochenende ein Plus von gut 34 Prozent beschert war.

Weniger gut bleiben - trotz einer ganzen Reihe an Neustarts - leider die Nachrichten vom deutschen Film, der im ersten Halbjahr für weniger als 15 Prozent der hiesigen Kinobesuche stand. Die Hoffnung, mit Liebesdings" von Anika Decker könne auf Wunderschön" endlich wieder ein lokaler Besuchsmillionär folgen, hat sich jedenfalls zerschlagen. Mit gut 53.000 Besuchen über vier Tage bzw. knapp 73.000 seit Start blieb der Film mit einem Debüt auf Rang 6 leider hinter den Erwartungen zurück. Lässt man das Kinodebüt in Wholetrain" einmal außen vor, wäre es das zweitniedrigste Startergebnis in der Karriere von Elyas M'Barek nach Heiter bis wolkig" aus dem Jahr 2012 - wobei dieser Film inklusive der Previews nach dem ersten Wochenende sogar bei knapp 76.000 verkauften Tickets gelegen hatte, wenngleich natürlich ohne die Faktoren, die das Kinogeschäft aktuell massiv belasten.

"Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" wiederum konnte mit einem Start auf Rang 9 und gut 18.000 Besuchen nicht an den Vorgänger aus dem Jahr 2019 anschließen, der am ersten Wochenende noch gut 32.000 Besuche (ohne Previews) gezählt hatte. Einen Platz dahinter blieb die minoritär deutsche Koproduktion Corsage", die vor Kurzem das Filmfest München eröffnet hatte, knapp unter 10.000 Besuchern zum Start; Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" zählte gut 7000 Besucher auf Rang 13 und auf Platz 17 schaffte es Willkommen in Siegheilkirchen" mit rund 5000 Besuchern noch in die Top 20. Die Comscore-Top-Ten der "New Releases" endet übrigens bei 29 Besuchern (in zwei Locations...) für die Wiederaufführung von Winnetou I"´; Neustarts bzw. Wiederaufführungen gab es am Wochenende allerdings mehr als zehn...

Wichtig wäre ein etwas entschiedeneres Lebenszeichen des deutschen Films nicht zuletzt deshalb, weil die kommenden Sommermonate nicht unbedingt von US-Tentpole-Starts im Wochentakt geprägt sind.

In Österreich lief es am vergangenen Wochenende übrigens besser: Dort wurde die "mittlere Besuchszahl" um neun Prozent übertroffen; der "mittlere Umsatz" sogar um 26 Prozent. Und in den Niederlanden blieb der Besuch zwar um fünf Prozent unter der mittleren Benchmark, das Boxoffice lag allerdings trotzdem um 21 Prozent darüber.