Regie-Heimspiel beim nächsten Bremer "Tatort"

Der vierte Bremer "Tatort" in der neuen Ermitler-Konstellation steht kurz vor Drehbeginn. Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram müssen auf Dar Salim ein weiteres Mal verzichten, bekommen aber anderweitig Unterstützung. Besonders ortskundig ist dieses Mal der Regisseur.

Wie bereits im Mai im Interview mit Blickpunkt:Film angekündigt, spielt der nächste "Tatort" von Radio Bremen zu einem Gutteil in Bremerhaven. Am 13. Juli beginnen die Dreharbeiten zu der Folge "Donuts" (AT).

In Bremerhaven, dem größten Automobilumschlaghafen Europas, wird auf einem der Verladeterminals eine Leiche gefunden. Das Bremer Ermittler-Team mit Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) nimmt mit Hilfe des Bremerhavener Kollegen Robert Petersen, gespielt von Patrick Güldenberg, die Ermittlungen auf. Dabei stoßen sie auf die zwei Autotuner Gheorghe (Adrian But) und Marie (Luisa Böse), mit der der Fall für Liv Moormann eine ganz eigene Brisanz bekommt.

Dar Salim pausiert als dänischer Kollege Mads Andersen erneut und macht von seinem Status als "Wechselspieler" Gebrauch, wie es "Tatort"-Chef Thomas von Bötticher im gemeinsamen Interview mit RB-Programmdirektor Jan Weyrauch gegenüber Blickpunkt:Film formulierte.

Das Buch zur mittlerweile vierten Bremer Folge in der neuen Ermittlerkonstellation haben der Bremerhavener Sebastian Ko und Mathias Schnelting geschrieben. Regie führt Sebastian Ko selbst.

Der "Tatort: Donuts" (AT) wird von Bremedia im Auftrag der Degeto (Redaktion Birgit Titze) und von Radio Bremen (Redaktion: Lina Kokaly) für die ARD produziert. Die Dreharbeiten in Bremerhaven und Bremen sind bis zum 11. August angesetzt. Der Film soll im Frühjahr 2023 im Ersten zu sehen sein.