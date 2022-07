Iris Berben ist Juryvorsitzende beim Günter Rohrbach Filmpreis

Nachdem Ulrich Matthes in den vergangenen beiden Jahren den Juryvorsitz beim Günter Rohrbach Filmpreis inne gehabt hatte, übernimmt Iris Berben diese Funktion in diesem Jahr.

Als Nachfolgerin von Ulrich Matthes, der diese Funktion in den vergangenen beiden Jahren inne hatte, übernimmt Iris Berben in diesem Jahr den Juryvorsitz beim Günter Rohrbach Filmpreis. Das teilt die Geburtsstadt des Erfolgsproduzenten Günter Rohrbach, die Kreisstadt Neunkirchen, in der der nach ihm benannte Preis am 4. November zum zwölften Mal verliehen wird, heute mit.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung, dem ehemaligen Oberbürgermeister von Neunkirchen, Jürgen Fried, und deren aktuellem Oberbürgermeister Jörg Aumann zeigte sich Rohrbach laut der Pressemitteilung erfreut, "dass mit Iris Berben eine vielfach ausgezeichnete, großartige Schauspielerin gewonnen werden konnte, die neben ihren schauspielerischen Tätigkeiten immer für Toleranz und Mitmenschlichkeit und gegen das Vergessen, gegen Antisemitismus eintritt". "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Iris Berben den diesjährigen Günter Rohrbach Filmpreis unterstützt! Und freuen uns sehr, sie am 04. November bei der Gala-Veranstaltung bereits zum zweiten Mal in Neunkirchen begrüßen zu dürfen", heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme des Trios weiter.

2018 hatte Iris Berben im Rahmen der Preisverleihung in ihrer Funktion als Präsidentin der Deutschen Filmakademie eine Laudatio auf den Namensgeber des Preises anlässlich dessen 90. Geburtstags gehalten gehabt.

Beim Günter Rohrbach Filmpreis werden fünf Auszeichnungen im Gesamtwert von 26.000 Euro vergeben; der Hauptpreis für den besten Film, dotiert mit 10.000 Euro, je ein Preis für die beste Darstellerin/den besten Darsteller, dotiert mit jeweils 5.000 Euro, sowie drei Sonderpreise, dotiert mit 3.500 Euro, 2.500 Euro und 1.000 Euro.

Einreichungen sind noch bis 31. Juli unter www.guenter-rohrbach-filmpreis.de möglich.