Paramount+ belebt britischen Produktionsstandort

Eine neue Zählung von Ampere Analysis hat ergeben, dass Paramount+ in Großbritannien derzeit an zweiter Stelle derjenigen Streamer steht, die UK-Originals in Auftrag geben.

Der am 22. Juni in Großbritannien/Irland gestartete SVoD-Dienst Paramount+, der mit einer großen Auftaktveranstaltung in London eingeführt worden war, hat sich im Zeitraum Januar bis Mai 2022 fast an die Spitze der Services gesetzt, die britische Originals in Auftrag geben. Laut einer Zählung von Ampere Analysis kommt Paramount+ auf 13 bestellte UK-Inhalte. Damit steht die Plattform nur knapp hinter Netflix und deutlich vor allen anderen Mitbewerbern: Demnach lag Discovery+ mit sechs Aufträgen an dritter Stelle, Amazon bestellte fünf, Apple TV+ drei und Disney+ zwei. Die Mini-Untersuchung basiert auf öffentlich bekannt gewordenen Produktionsaufträgen.

Nicht alle europäischen Paramount+-Eigenproduktionen werden in UK umgesetzt, aber Großbritannien habe sich laut Ampere zum Land mit der höchsten Zahl an Paramount-Originals außerhalb der USA entwickelt.

Die Marktforscher glauben, dass sich Paramount+ bewusst sei, in einen zunehmend gefüllten Markt eingetreten zu sein. Deswegen habe Paramount die Entscheidung getroffen, seinen Dienst u.a. über Sky verfügbar zu machen. Zweitens wolle das Unternehmen mit in Großbritannien produzierten Inhalten erfolgreich sein.

Zu den bekannt gewordenen Titeln zählen "Sexy Beast", einer Prequel-Serie zum Kulthit aus dem Jahr 2000, oder "A Gentleman in Moscow nach dem gleichnamigen Bestseller.