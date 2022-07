Publikum der Musikfilmtage Oberaudorf zeichnet "Märzengrund" aus

Mehr als 1.700 Besucher verzeichneten die Veranstalter der Musikfilmtage Oberaudorf für die gestern zu Ende gegangene 15. Ausgabe des Festivals, das nach zwei Corona-bedingt auf den Herbst verschobenen Ausgaben wieder auf den angestammten Julitermin zurückgekehrt war.

Die 15. Musikfilmtage Oberaudorf, die "in diesem Jahr endlich wieder in gewohnter Form und in vollem Umfang durchgeführt wurden", seien "ein voller Erfolg" gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Besucherzahl sei nach zwei Corona-Editionen "ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen"; zu den 14. Musikfilmtagen Oberaudorf, die im September 2021 unter zahlreichen Corona-Auflagen stattgefunden hatten waren gut 1.400 Besucher gekommen (wir berichteten).

Neben dem Filmprogramm fanden in diesem Jahr zwei Konzertabende mit dem Instrumental-Quartett "Quatro Nuevo" sowie Gerd Baumann und seiner Band "Parade" statt.

Mit dem mit 1.000 Euro dotierten und von Arri gestifteten Publikumspreis der Musikfilmtage Oberaudorf wurde Adrian Goigingers Märzengrund" ausgezeichnet. In seinem zweiten Spielfilm, der am 25. August in den deutschen Kinos startet, erzählt Goiginger basierend auf einem Theaterstück von Felix Mitterer die wahre Geschichte eines jungen Mannes, der sich Ende der 1960er Jahre für ein radikales Leben im Einklang mit der Natur in den Tiroler Alpen entscheidet.