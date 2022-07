China: Bestes Kinowochenende seit Februar

Nach einer neuerlichen Coronawelle öffnen die Kinos in China mehr und mehr wieder. Das und starke Werte zweier chinesischsprachiger Filme haben am vergangenen Wochenende für das beste Boxoffice seit dem Wochenende rund um das chinesische Neujahrsfest Anfang Februar gesorgt.

Mit insgesamt 61 Mio. Dollar verzeichnete das chinesische Boxoffice am vergangenen Wochenende den besten Wert seit dem Wochenende rund um das chinesische Neujahrsfest Anfang Februar. Grund hierfür ist zum einen, dass nach einer neuerlichen Coronawelle immer mehr Kinos wieder geöffnet haben; aktuell haben 85 Prozent der Kinos des Landes wieder geöffnet - seit vergangenen Freitag auch wieder knapp die Hälfte der Kinos in Shanghai, die seit Beginn eines harten Lockdowns in der Stadt am 10. März geschlossen hatten. In der Vergangenheit waren in den Kinos in Shanghai rund sechs Prozent des landesweiten Boxoffice erzielt worden. Zum anderen trugen zwei chinesischsprachige Filme zu diesem Ergebnis maßgeblich bei.

So baute die Nummer eins der Vorwoche, Jiangjiang Lius Drama "Lighting Up the Stars" im Vergleich zur Vorwoche 35 Prozent ab, konnte Platz eins nach Angaben von Artisan Gateway mit einem Einspiel von 27,7 Mio. Dollar aber verteidigen. Nach dem dritten Wochenende stehen jetzt insgesamt 177 Mio. Dollar zu Buche.

Auf der Zwei startete Wai Ka-fais Crime-Actioner "Detective vs. Sleuths" (23,1 Mio. Dollar), gefolgt vom erfolgreichsten Hollywoodfilm des Wochenendes, Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (WE: 6,3 Mio. Dollar; gesamt: 144 Mio. Dollar).

Aktuell liegt das Boxoffice in China laut Artisan Gateway in diesem Jahr bei 2,73 Mrd. Dollar und damit um 35 Prozent unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres.