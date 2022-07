Foto des Tages: "Käthe und ich" geht weiter

Produktion

Für die Fans der Erfolgsreihe "Käthe und ich" sind aktuell zwei neue Filme im Dreh, in denen Psychologe Paul (Christoph Schechinger) vor neuen Herausforderungen steht. In Episodenrollen spielen Saskia Vester, Oona Devi Liebich, Aykut Kayacik u.v.a. Brigitte Müller ist Autorin, Showrunnerin und Produzentin. Produzent für Bavaria Fiction ist Karsten Günther, Florian Granert ist Junior Producer. Regie führt Oliver Liliensiek. Für die Redaktion zeichnen Sascha Mürl und Christoph Pellander (beide ARD Degeto) verantwortlich. Das am Set entstandene Foto zeigt (v.l.n.r.): Saskia Vester, Christoph Schechinger mit Hündin Hoonah, Hildegard Schroedter, Oona Devi Liebich und Ulrich Brandhoff. Foto: ARD/Andrea Hansen (PR-Veröffentlichung).