"Thor: Love and Thunder" auf Anhieb über 300-Mio.-Dollar-Marke

Zu den gut 140 Mio. Dollar, die Thor: Love and Thunder" an seinem Startwochenende in den USA eingespielt hat, kamen in 47 Märkten außerhalb der USA noch einmal 159 Mio. Dollar hinzu, sodass weltweit auf Anhieb der Sprung über die 300-Mio.-Dollar-Marke auf 302 Mio. Dollar gelang. Erfolgreichstes Territorium außerhalb der USA war Korea (15,3 Mio. Dollar), gefolgt von Großbritannien (14,8 Mio. Dollar), Australien (13,8 Mio. Dollar), Mexiko (11,8 Mio. Dollar) und Indien (10,3 Mio. Dollar).

Damit legte der jüngste MCU-Film den zweitbesten Start des Jahres nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hin, der er bei seinem Start Anfang Mai auf 450 Mio. Dollar gebracht hatte und mit einem weltweiten Einspiel von 953,5 Mio. Dollar zweiterfolgreichster Film des Jahres ist.

Platz eins im weltweiten Ranking des Jahres belegt aktuell Top Gun: Maverick", der am vergangenen Wochenende mit einem Einspiel von 23 Mio. Dollar der dritterfolgreichste Film außerhalb Nordamerikas war und weltweit mit 1,183 Mrd. Dollar Platz 22 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt. Zu Platz 20 (Fast & Furious 8"; 1,236 Mrd. Dollar) fehlen noch gut 50 Mio. Dollar.

Zweiterfolgreichster Film des vergangenen Wochenendes außerhalb Nordamerikas war Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der es in 64 Märkten auf 56,4 Mio. Dollar brachte und weltweit mit 399,9 Mio. Dollar kurz vor der 400-Mio.-Dollar-Marke steht.