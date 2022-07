Verena Altenberger verlässt Münchner "Polizeiruf 110"

Das war ein kurzes Intermezzo. Nur sechs Filme lang dauerte die viel versprechende Polizeiruf 110"-Karriere von Verena Altenberger, die für den Bayerischen Rundfunk in der Nachfolge von Matthais Brandt ab 2018 in den Ring stieg. Die österreichische Schauspielerin sucht nach neuen Herausforderungen.

Mit den Folgen "Frau Schrödingers Katze" und "Bis Mitternacht" entstanden zwei herausragende Filme innerhalb der Krimireihe. Der sechste Film mit dem Arbeitstitel "Paranoia" wird erst noch diesen Herbst gedreht, dann wie schon im ebenfalls sehr sehenswerten Vorgänger "Das Licht, das die Toten sehen" wieder mit Stephan Zinner als Polizeikollege. Die Ausstrahlung dieses abschließenden Falls ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Über Altenbergers Nachfolge will der BR "in Kürze" informieren.

"Abschied vom Münchner 'Polizeiruf' zu nehmen, ist mir schwergefallen, Elisabeth Eyckhoff ist mir in den vergangenen vier Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich bin der Redaktion des Bayerischen Rundfunks - Bettina Ricklefs, Cornelia Ackers, Claudia Simionescu und Tobias Schultze - sowie meinen Regisseuren und Autoren, allen voran Dominik Graf und Günter Schütter, die maßgeblich an Bessies Entstehung mitgearbeitet haben, sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, den Spaß und die kreative Auseinandersetzung. Ich habe viel gelernt, ich habe viel erlebt, und ich durfte München, diese großartige Stadt, noch einmal ganz neu entdecken", so Altenberger, die über sich sagt. "Ich bin ein Mensch, der gerne geht, wenn es am schönsten ist, es zieht mich weiter und ich suche mir neue Herausforderungen." Sie freue sich "auf ein Wiedersehen an anderer Stelle" und schließt mit den Worten: "(Ich) sag zum Abschied leise Servus (und Bussi Baba)."

BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs drückte ihr großes Bedauern über Altenbergers Abschied aus und wünschte ihr "alles Gute für ihren weiteren Weg".