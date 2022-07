Zwei neue Folgen der ARD-Reihe "Daheim in den Bergen" im Dreh

Nach Drehbüchern von Martin Zimmermann inszeniert Markus Imboden noch bis 23. Juli zwei neue Filme in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau und Umgebung aus der ARD-Reihe "Daheim in den Bergen".

In der Folge mit dem Arbeitstitel "Blick nach vorn" plant Lisa Huber (Theresa Scholze), ihren Anteil an der familieneigenen Alpe zu verkaufen und die Pension Walser zu kaufen, die sie zusammen mit ihrem Freund Florian Leitner (Matthi Faust) führt. Doch der hat ganz andere Pläne und will wieder zurück in sein Leben als Landwirt auf dem heimischen Hof. Lisas Schwester Marie (Catherine Bode) hat hingegen ganz andere Probleme. Ihr MS-Erkrankung macht ihr arg zu schaffen und so weiß sie nicht, wie lange sie ihre Tochter und den Hof noch versorgen kann. Der Druck auf Lisa wächst zusehends, da taucht ein Gast in der Pension auf, der ihr nicht nur zur Hand geht, sondern in dieser Situation auch genau den richtigen Ton trifft.

Es kommt schließlich zu einem Seitensprung, nach dem Lisa in der Folge "Schulter an Schulter" (AT) vor der Entscheidung steht, ob sie mit Sören weiter in der Pension zusammenarbeiten kann. Als Lisa auch noch zögert, ein großzügiges Verkaufsangebot, zu dessen Annahme ihr ihre Schwester Marie rät, anzunehmen, wird Florian endgültig stutzig; er stellt fest, dass er seine Partnerin immer weniger versteht. Ablenkung findet er in einer großen Unterstützungsaktion gegen den Aufkauf traditionsreicher Höfe durch Spekulanten, die er mit seinem Bruder Georg (Thomas Unger) gestartet hat.

Neben dem Hauptcast, zu dem neben den Genannten auch Christoph M Ohrt, Nadja Sabersky und Judith Toth gehören, stehen in Gastrollen u.a. Martina Gedeck, Peter Kremer und Petra Zieser vor der Kamera.

Produziert werden die beiden "Daheim in den Bergen"-Filme von der Westside Filmproduktion (Produzenten: Martin Zimmermann, Christian Becker, Junior Producer: Laura-Marie Lüppen) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Barbara Süßmann) für die ARD.

Ausstrahlungstermine auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" stehen noch nicht fest.

Die zuletzt ausgestrahlte Folge der Reihe, "Die Bienenkönigin", hatten im April 2021 rund 4,6 Mio. Zuschauer gesehen; der Marktanteil hatte bei knapp 15 Prozent gelegen.