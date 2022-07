Einschaltquoten: Wochenende der Krimi-, Schlager- und Fußballfans

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten konnten beim TV-Publikum am vergangenen Wochenende mit Krimi-Wiederholungen, Florian Silbereisen und der Frauen-Fußball-EM punkten.

Mit 6,5 Mio. Zuschauern (MA: 23,7 Prozent), das sind knapp 2,9 Mio. Zuschauer und rund drei Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung im Mai 2020, war der Kölner Tatort: Gefangen" im Ersten gestern Abend das meist gesehene Programm des Wochenendes. Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 3,08 Mio. Zuschauer (MA: 11,2 Prozent) die Wiederholung der Folge "Zwei Ärzte im Aufbruch" aus der Reihe "Ein Tisch in der Provence"; ein Minus von knapp 2,5 Mio. Zuschauern und gut vier Prozentpunkten im Vergleich zur Erstausstrahlung im April 2021.

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der "Tatort" mit einem Marktanteil von 18,2 Prozent gestern ebenfalls die Nase vorn. Bemerkenswert jedoch: die xte Wiederholung des Kinoklassikers Pretty Woman" bei RTL war mit einem Marktanteil von 12,6 Prozent das erfolgreichste private Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime. ProSieben erzielte mit dem Thriller "The Accountant" mit 10,7 Prozent ebenfalls noch einen zweistelligen Marktanteil.

Ein Bestwert von 8,6 Prozent stand für das Kabel-eins-Format "Deutschlands größte Geheimnisse" zu Buche, Clint Eastwoods Drama "The Mule" kam bei Sat1 auf einen 14/49-Marktanteil von 5,7 Prozent, am "Tisch in der Provence" saßen 5,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Am Samstagabend hatte das Erste mit "Die große Schlagerparty 2022 - Es geht wieder los" mit 13,2 Prozent einen neuen 14/49-Bestwert für von Florian Silbereisen moderierte Shows aufgestellt gehabt; die Gesamtreichweite hatte bei 4,62 Mio. Zuschauer (MA: 22,6 Prozent) gelegen. Getoppt worden war dies jedoch von der Wiederholung des ZDF-Krimis Friesland: Gegenströmung" (5,17 Mio. Zuschauer / MA: 23,7 Prozent), die zwar gut 2,5 Mio. Zuschauer unter der Reichweite der Erstausstrahlung im Dezember 2020 lag, den damaligen Marktanteilswert aber um knapp eineinhalb Prozentpunkte übertreffen konnte.

Am Freitagabend hatte das Zweite mit dem Auftaktsieg der deutschen Fußballerinnen bei der EM in England gegen Dänemark mit 5,95 Mio. Zuschauern (MA: 25,9 Prozent) ebenfalls die höchste Reichweite des Tages erzielt gehabt - und mit 23,6 Prozent auch den höchsten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Folge "Familienbande" aus der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" war zur gleichen Zeit auf 3,67 Mio. Zuschauer (MA: 15,9 Prozent) gekommen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das RTL-Format "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent trotz der starken Konkurrenz durch die ZDF-Fußballübertragung sogar um gut einen Prozentpunkt über ihrem Vorwochenwert gelegen.