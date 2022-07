Karlovy Vary International Film Festival: Hauptpreis geht in den Iran

Zum Abschluss des Karlovy Vary International Film Festival ist das iranisch-kanadische Sozialdrama "Summer with Hope" mit dem KVIFF Grand Prix - Crystal Globe ausgezeichnet worden. Regisseurin Sadaf Foroughi, die in "Summer with Hope" die Geschichte einer Verbindung zweier junger Männer erzählt, die gegen die Macht der Autoritäten und die Missbilligung der Menschen um sie herum ankämpfen, erklärte sichtlich bewegt im Rahmen der Preisverleihung: "Wir leben in einer Welt voller Gewalt und Diskriminierung. Ich hoffe, unsere Geschichten bringen Frieden und Ruhe."

Der Spezialpreis der Jury des Karlovy Vary International Film Festival ging an Jonás Truebas "You Have to Come and See It" aus Spanien. Gleich mit zwei Preisen wurde der tschechische Film "The Word" ausgezeichnet: Beata Parkanová wurde für die Regie, Martin Finger als bester Darsteller ausgezeichnet; als beste Schauspielerinnen wurden Mariam Khundadze und Taki Mumladze für ihre Rollen in dem georgischen Film "A Room of My Own" prämiert.

Erstmals vergeben wurde der Proxima Jury Award; er ging an die tschechische Dokumentation "Art Talent Show" von Adela Komrzy und Tomas Bojar, mit dem Spezialpreis der Proxima-Jury wurde der spanisch-argentinische Film "La Pietà" von Eduardo Casanova, der den Preis all denjenigen widmete, die - in welcher Form auch immer - um Freiheit kämpfen widmete, ausgezeichnet. Eine besondere Erwähnung der Proxima-Jury erhielt der kroatisch-serbische Film "The Uncle" von David Kapac und Andrija Mardesic, mit dem Právo Audience Award wurde Stepan Fok Vodrazkas Dokumentarfilm über die Rap-Band PSH, "Neverending Story", prämiert.

Alle Informationen zu den Gewinnerfilmen unter www.kviff.com.

Im kommenden Jahr findet das Karlovy Vary International Film Festival von 30. Juni bis 8. Juli statt.