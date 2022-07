Foto des Tages: "Bibi & Tina -Einfach anders" feiert Weltpremiere

Kino

Endlich zurück im Kino: Weltpremiere am Sonntag in der Kulturbrauerei Berlin von "Bibi & Tina - Einfach anders" in Anwesenheit von Joel Brandeis (Koproduzent & DCM-Geschäftsführung), Marc Schmidheiny (Produzent & DCM-Geschäftsführung), Drehbuchautorin Bettina Börgerding, Produzentin Kirstin Wille, Gabi Salomon (Koproduzentin & Kiddinx-Geschäftsführung), Dario Suter (Koproduzent & DCM-Geschäftsführung, hi., v.l.n.r.), sowie den Hauptdarstellerinnen Katharina Hirschberg als Bibi (vorne links), Harriet Herbig-Matten als Tina (vorne rechts) und Regisseur Detlev Buck (vorne, Mitte). "Bibi & Tina - Einfach anders", eine DCM-Pictures-Produktion in Ko-Produktion mit Kiddinx Studios, Bucket und Boje Buck Produktion startet am 21. Juli bundesweit in den Kinos. Foto: DCM / Oliver Walterscheid (PR-Veröffentlichung)