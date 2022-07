Kinocharts USA: Der Thorminator

Die Filme aus dem MCU bleiben in den USA das Maß der Dinge, zumal nach "Doctor Strange" nun auch "Thor" mit seinem neuesten Abenteuer, "Thor: Love and Thunder", im Vergleich zum Vorgängerfilm - in diesem Fall "Thor: Tag der Entscheidung" von 2017 - am Startwochenende wieder zulegen kann.

Die Filme aus dem MCU bleiben in den USA das Maß der Dinge, zumal nach Doctor Strange" im April nun auch Thor" mit seinem neuesten Abenteuer, Thor: Love and Thunder", im Vergleich zum Vorgängerfilm - in diesem Fall Thor: Tag der Entscheidung" von 2017, der auf dem Weg zu gesamt 315 Mio. Dollar Umsatz am ersten Wochenende 123 Mio. Dollar eingespielt hatte - an seinem Startwochenende wieder zulegen kann: In 4375 Kinos konnte der vierte Standalone-Film mit Chris Hemsworth 140 Mio. Dollar einspielen können - eine Bestmarke für Regisseur Taika Waititi. Es ist der zwölftbeste Start eines Films aus dem MCU, knapp hinter Guardians of the Galaxy Vol 2", der mit 146 Mio. Dollar gestartet war.

Auf Platz findet sich Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der, ganz anders als in Deutschland, spürbar abbaute und ein zweites Wochenende mit 45 Mio. Dollar hinlegte. Gesamt hat der Animationsfilm nach zehn Tagen 209 Mio. Dollar eingespielt - jetzt schon das beste Ergebnis eines Animationsfilms seit Beginn der Coronapandemie. Top Gun Maverick" kann 15,5 Mio. Dollar einspielen, das viertbeste siebte Wochenende aller Zeiten, und schraubt sein Gesamteinspiel auf unglaubliche 597,4 Mio. Dollar. "Elvis" folgt mit 11,0 Mio. Dollar am dritten Wochenende und verweist auf gesamt 91,1 Mio. Dollar Kasse. Jurassic World: Ein neues Zeitalter" beschließt die Top fünf mit 8,1 Mio. Dollar. Der vierterfolgreichste Start des laufenden Jahres hält nunmehr gesamt bei 350 Mio. Dollar und muss noch knapp 20 Mio. Dollar umsetzen, um The Batman" (369,4 Mio. Dollar) zu überholen.