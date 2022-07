VoD-Charts: "Stranger Things" legt wieder zu

Das Interesse an "Stranger Things" lässt nicht nach, beziehungsweise legte mit Veröffentlichung der letzten 4.2-Folgen wieder zu. 13,6 Mio. Abrufe im Auswertungszeitraum 1. bis 7. Juli sind erneut eine beeindruckende Zahl. In den USA werden übrigens nach und nach die unabhängigen "Stranger Things"-Ergebnisse bekannt. In der Auftaktwoche der vierten Staffel legte die Netflix-Serie einen Fabelrekord von 7,2 Mrd. Sehminuten hin. In der darauf folgenden Woche (6.-12. Juni) waren es noch 4,226 Mrd. Minuten. Dabei handelt es sich "nur" um die Auswertung von TV-Geräten mit Internetanschluss. Für das aktuelle Ergebnis hierzulande gilt den Marktforschern zufolge, dass von den 13,6 Mio. Klicks rund elf Miio. Auf die vierte Staffel entfielen.

Auf den Plätzen folgen "The Blacklist" und "die Kinderserie "Paw Patrol". Bemerkenswert der Zulauf für die türkische Serie "Sifir Bir", von der sechs Staffeln abgerufen werden können.

1. Stranger Things 13,6 Mio.

2. The Blacklist 6,29 Mio.

3. Paw Patrol 3,44 Mio.

4. The Big Bang Theory 3,28 Mio.

5.The Boys 3,23 Mio.

6. Naruto: Shippûden 3,23 Mio.

7. Sifir Bir 3,23 Mio.

8. The Terminal List - Die Abschussliste 3,13 Mio.

9. Pastweka 2,91 Mio.

10. Peaky Blinders 2,62 Mio.

Quelle VoDRatings.com