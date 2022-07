Burgemeister-Preis-Gewinnerin Heike Wiehle-Timm: "Wir werden ein Revival des Fernsehfilms erleben"

Für den ZDF-Film So laut Du kannst" wurde Heike Wiehle-Timm mit dem Bernd Burgemeister Preis ausgezeichnet. Mit Blickpunkt:Film sprach die Hamburger Produzentin über den Film, die Auszeichnung, das Nebeneinander von Serie und Film und die Position ihrer Firma Relevant Film.

Ist eine Auszeichnung wie der Bernd Burgemeister Preis für ein eher kleines unabhängiges Unternehmen wie Relevant Film von besonderer Bedeutung?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Ja, das ist absolut richtig. Es geht ja immer um Wahrnehmung und Sichtbarkeit in der Branche, deshalb würde ich ganz selbstbewusst sagen: Es trifft die Richtigen. Wir produzieren ca. drei Filme im Jahr mit einem relativ kleinen Team, auch nach fast 30 Jahren noch immer mit sehr viel Enthusiasmus. So ein Preis ist ungemein wichtig, vor allem weil er an den von mir hoch geschätzten Kollegen Bernd Burgemeister erinnert. Die Fußstapfen, in die man da hinein tritt sind groß, auch mit Blick auf all die Vorgänger, die diesen Preis schon gewonnen haben. Insofern bin ich sehr glücklich. Das war ich aber bereits, als zwei Filme von uns, der Relevant Film aus Hamburg, in die TV-Reihe des Filmfest München eingeladen wurden. Das war wirklich der Knaller, zumal dort nur acht Fernsehfilme gezeigt wurden.

Welche produzentische Leistung steht hinter "So laut Du kannst"?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Die Entwicklungsgeschichte dieses Films war vielleicht die produzentische Leistung, weil man/frau schon an vielen Stellen versucht war aufzugeben. Ich habe aber nicht aufgegeben, weil mir die Geschichte um eine Vergewaltigung, die verschiedenen Blickwinkel zweier Frauen und um die Macht der Männerbünde so wichtig war. Wir befanden uns lange Zeit in einem Erzähltunnel, der mit der von Jan Krauter gespielten Figur Max zu tun hatte. Ihn hatten wir ursprünglich zum Täter gemacht, ohne dass er als Täter sofort sichtbar werden sollte. Aber wir wollten keine Tätergeschichte erzählen, sondern zeigen, welche Verflechtungen Täter schützen. Wir haben uns lange im Kreis bewegt. Zum Glück hat uns das ZDF hier die erforderliche Zeit gelassen und am Ende vertraut. Mir war wichtig, die Regisseurin Esther Bialas im Projekt zu halten. Das ist zum Glück gelungen. Dass im Abspann vier Autor:innen stehen, zeugt von der komplexen Entwicklungsgeschichte.

Der erste Gedanke war, cool, ein Writers' Room bei einem Fernsehfilm... Sind denn alle vier Genannten am Ende der Reise zufrieden oder gab es da auch lange Gesichter?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Die sind alle gut miteinander und happy mit dem Film. Da war jede:r voller Respekt vor der jeweiligen Entwicklungsstufe. Das war mir sehr wichtig. Sophia Krapoth hat diesen Stoff an mich herangetragen, sie ist quasi die Urheberin. Die Ausgangssituation, die sie zu diesem Film inspiriert hat, war ein Veranstaltungsevent in London, das seit 30 Jahren ausschließlich mit 300 Männern aus Politik und Wirtschaft und 150 Hostessen stattfand. Darunter u.a. Boris Johnson und viele britische Honoratioren. Als sich im Januar 2018 eine Journalistin der Financial Times dort eingeschlichen und verdeckt gefilmt hatte, war der Skandal entsprechend groß. Uns ging es darum, das Schicksal der beiden Frauen mit dieser President's-Charity-Geschichte zu verbinden. Wir haben recherchiert, dass es vergleichbare Veranstaltungen auch nach #metoo in Deutschland noch gibt. Öfter als man denkt. In einem nächsten Drehbuchschritt kam Isabel Kleefeld hinzu. Und später Lilly Bogenberger und David Weichelt als Autorenpaar. Sie haben dann beispielsweise die Idee eingebracht, dass Max gar nicht der Täter ist.

"So laut du kannst" ist ein Film, der Ihrem Firmennamen alle Ehre macht. Der Fokus liegt darauf, wie schwierig es für Betroffene ist, mit einer Vergewaltigung klarzukommen und für das Umfeld, damit umzugehen. Spannend ist auch die Zuspitzung der Diskrepanz, dass sich die eine Freundin auf der Veranstaltung, bei der die andere vergewaltigt wird, neu verliebt.

HEIKE WIEHLE-TIMM: So ist es ja im Leben. Wenn man einen Schicksalsschlag erlebt, geht für die Anderen das Leben trotzdem weiter. Man denkt, die Welt steht still, aber die Erde dreht sich weiter. Wir kriechen in dieses Leben von Maja hinein: Was bedeutet es einerseits nicht genau zu wissen, was in der Nacht passiert ist und andererseits, die frühere Leichtigkeit und Gelassenheit wieder zurückhaben zu wollen. Aber an diesen Punkt kommt man vermutlich nie mehr zurück. Nina Gummich spielt das phantastisch. Ebenso großartig Friederike Becht als Kim, die immer wieder in der Wunde herum wühlt, weil sie will, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Ambivalenz der Figur Max, in die sich Kim verliebt. Max nimmt eine klare Haltung ein, auch wenn er sagt, gut schlafen kann ich damit nicht.

Ein aktuelles Thema, das gerade wieder durch den BFFS aufgekommen ist, betrifft den Einsatz von Intimicy-Coordinators am Set. Wie haben Sie das bei der Vergewaltigungs- und der Liebesszene gehandhabt?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Der Gedanke an externe Unterstützung kam bei uns gar nicht auf, weil zwischen unserer Regisseurin Esther Bialas und den Schauspieler:innen ein großes Vertrauen bestand und sie sich das sehr genau erarbeitet haben. Ein wichtiger Punkt ist sicher auch das Vertrauen zur Produktion. Und Nina und Friederike wussten, dass sie vertrauen können. Ich schaue mir sehr genau an, mit wem ich arbeite. Ich habe ja seit zwölf Jahren die Bereichsleitung an der HMS, daher kannte ich auch Esther Bialas. Ich wusste, wie sie arbeitet, kannte ihre Sensibilität. An der HMS ist der Umgang mit solchen Dingen schon Thema gewesen, bevor es Intimacy-Coaches als Beruf gab.

Wie sehen Sie die Thematik grundsätzlich?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Ich glaube, das hängt sehr stark von der Regie ab, mit der man zusammenarbeitet. Ich wüsste aus meinem Arbeitsumfeld niemanden, bei dem ich denken würde, wir brauchten jemanden von außen. Wenn es aber gewünscht würde oder ich das Gefühl hätte, dass bestimmte Szenen besonders heftig sind, würde ich mich dem niemals verweigern. Dadurch, dass wir nicht so viele Filme machen, kann ich sehr oft am Set sein. Ich traue mir schon zu, dass ich einen sensiblen Blick für entsprechende Situationen habe.

Auffallend an "So laut du kannst" ist außerdem, dass die Positionen Regie, Buch zu drei Vierteln, Redaktion und Produktion Frauen einnehmen. Das ist bestimmt kein Zufall?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Nein. Das war kein Zufall. Wir wollten das in dieser Konstellation machen, ohne jetzt gleich die feministische Fahne hochzuhalten. Aber Das Projekt brauchte genau diesen weiblichen Blick.

Bei der Thematik scheint das essentiell.

HEIKE WIEHLE-TIMM: Mir war wichtig, dass der Blick von jüngeren Frauen in das Projekt eingeflossen ist. All die Dinge, mit denen sich junge Frauen beschäftigen müssen: Was macht man, wenn man abends ausgeht, wie mache ich mich zurecht, wie offen kann ich mich zeigen, nehme ich Pfefferspray mit und und und. Ich finde, man merkt dem Film an, dass wir das mit Erfahrungswerten aus erster Hand erzählen. Es wirkt dadurch glaubwürdig.

Sie waren auch mit einem zweiten Film in der Reihe "Neues Deutsches Fernsehen" , der Romanverfilmung "Laufen". Könnten Sie kurz beschreiben, um was es geht?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Ich liebe beide Filme! "So laut du kannst" ist aufgrund der Annonce vielleicht der modernere, radikalere Film. Bei "Laufen" ist die Erzählweise von Silke Zertz durch den Umgang mit den mäandernden Zeitebenen und Rainer Kaufmanns Regie sehr besonders. Der Roman von Isabel Bogdan, den mir Silke Zertz ans Herz gelegt hat, entspricht einem atemlosen Lauf, in dem eine Frau den Selbstmord ihres Lebensgefährten zu verarbeiten versucht. Es geht um Krisenbewältigung und wie es gelingen kann, die Krise zu überwinden. Die Hauptfigur bekommt mit Unterstützung ihrer besten Freundin, einer Therapeutin und einem Paar Laufschuhen tatsächlich wieder Luft unter die Flügel. Ich wollte mit diesem Film erzählen, dass es sich lohnt gegen Krisen anzukämpfen und dass man trotz der Rückschläge, die es auch im Prozess dieses Ankämpfens immer wieder geben kann, doch wieder auf den Füßen landen kann. Das Leben lohnt sich. Anna Schudt, mit der ich ja schon Aufbruch in die Freiheit" gemacht habe, ist umwerfend. Nach unserer wunderbaren ersten Zusammenarbeit habe ich ganz gezielt für sie einen neuen Stoff gesucht.

Wie geht es für beide Filme nun weiter?

HEIKE WIEHLE-TIMM: "So laut du kannst" wird im November noch vor der Fußball-WM im ZDF ausgestrahlt, "Laufen" folgt im Frühjahr 2023.

Beim Bernd Burgemeister Preis gab es auch erstmals einen Serienwettbewerb und eine entsprechende Auszeichnung. Finden Sie das gut?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Das fand ich ganz phantastisch. Ich hatte große Freude daran, mir einige der Serien auf dem Filmfest anzusehen. Wie gut, dass man Serien und Filme nicht miteinander verknüpft hat und es zwei Wettbewerbe gab. Wie wollte man das vergleichen? Man kann der VFF dafür nur von Herzen danken, dass das bisherige Preisgeld nicht aufgeteilt, sondern aufgestockt wurde. Sehr gefreut hat mich, dass nach der Preisverleihung unser Fernsehfilm und nicht die Serie gezeigt wurde. Das ist ein gutes Signal für den Fernsehfilm. Dieser Erzählform müssen wir unbedingt die Treue halten.

Der Fernsehfilm ist zweifellos eine Ihrer Kernkompetenzen. Sehen Sie in Zeiten des Serienbooms und von Etatumschichtungen die Felle davon schwimmen?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Nein, wenngleich der Fernsehfilm etwas in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich glaube, wir werden ein Revival erleben. Nicht nur ich empfinde einen Overkill an Serien, die gar nicht alle vollumfänglich zu bewältigen sind. Deshalb glaube ich, dass der ganz große Serienboom fast schon wieder abebbt. Natürlich wird es weiter Serien für die ARD-Mediathek, ZDFneo und die Streamer geben, aber eben auch den Fernsehfilm. Das Problem der Umschichtung der Gelder gibt es. Man muss darauf achten, welches Publikum man über die lineare Ausstrahlung und welches über die Mediathek erreicht. Wir alle in der Branche beschäftigen uns ja damit, welche Maßstäbe angelegt werden, damit etwas als Erfolg gilt oder nicht. Das ist durch die verschiedenen Ausspielwege eine komplexe Frage. Die Entwicklung der Mediathekennutzung ist exponentiell, umgekehrt baut das lineare Fernsehen bei weitem nicht so stark ab, wie man mal dachte. Es wird beides noch lange nebeneinander geben.

Nach mehreren Netflix-Filmen hat jetzt auch Sky seinen ersten Film als deutsches Original vorgestellt, RTL+ war mit einem Einzelstück auf dem Filmfest vertreten. Das dürfte Ihnen auch in die Karten spielen?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Das kommt mir sehr entgegen. Den negativ weltverändernden Narrativen müssen wir etwas entgegen setzen, mit gesellschaftlich wichtigen Themen, die klug und unterhaltend erzählt sind. Wir haben Stoffe, die in der Annonce besonders spitz, besonders jung oder besonders provozierend sind. Unser Portfolio ist inhaltlich breit gefüllt, damit gehen wir in die Akquise.

Haben Sie trotzdem auch eigene Serienambitionen?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Wir haben zwei Serien im ersten Entwicklungsstadium. Die sind aber noch nicht spruchreif. Aber klar ist auch, um tolle Serienkonzepte zu entwickeln braucht es a) Zeit und b) auch Geld. Für eine kleinere Firma ist das schwieriger. Man kann nicht gleich einen Writers' Room mit fünf, sechs Autor:innen in Bewegung setzen. Aber natürlich tritt auch der Fall ein, dass man etwas entwickelt hat, es aber nicht genommen wird.

Wie ist grundsätzlich die Situation für Sie als kleinere unabhängige Firma. Profitieren Sie davon, auf viele Erfolge verweisen zu können oder wird es auch für Sie immer schwieriger die Schäfchen ins Trockene zu bringen?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Die Gelder sind für uns Produzent:innen ein großes Thema, die hohen Energiekosten, die Corona-Kosten, die in diesen politischen Zeiten nicht sehr einfach zu diskutierende TV-Gebühren-Thematik. Aber die Wertschätzung, die wir als Relevant Film für unsere Arbeit erfahren, ist wirklich enorm. Das habe ich jetzt in München wieder gespürt. Ich habe den Eindruck, dass unsere Partner:innen die Qualität unserer Arbeit schätzen - das hilft natürlich. Leichter wird es dadurch aber nicht, denn jedes Projekt muss immer wieder aufs Neue den Qualitätsanforderungen standhalten und überzeugen. Da gibt es keinen Automatismus. Man sucht in der Fülle der Filme immer nach dem Alleinstellungsmerkmal, mit dem man es schafft Aufmerksamkeit zu generieren.

Was ist als nächstes von Relevant Film zu erwarten?

HEIKE WIEHLE-TIMM: Nach unserem Überraschungserfolg "Und wer nimmt den Hund" mit fast 250.000 Kinobesuchern drehen wir diesen Herbst in der gleichen Konstellation, also mit Martin Rauhaus als Autor und Rainer Kaufmann als Regisseur und unserem Partner Degeto einen neuen Film. Zu der Finanzierung konnten wir unsere Referenzmittel aus "Und wer nimmt den Hund" beisteuern. Der Arbeitstitel lautet "Weißt du noch?". Ich bin sehr glücklich, dass Senta Berger und Günther Maria Halmer die Hauptrollen spielen. Es ist ein Kammerspiel über Erinnerungen, über das was war und das, was im Leben noch möglich ist. Benjamin Herrmann ist mit Majestic Film wieder unser Partner. Außerdem haben wir fürs ZDF gerade eine Weihnachtskomödie mit Dietmar Bär und Max Riemelt abgeschlossen, die wird am 4. Advent laufen. Dirk Kummer hat Regie geführt. Diese Weihnachtsgeschichten sind über die Jahre zu einer besonderen Leidenschaft geworden. Ich mag es, die Zuschauer:innen mit intelligenten Geschichten in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Das Interview führte Frank Heine