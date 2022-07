7 Fragen an... Schauspielerin Odine Johne

Odine Johne spielt die weibliche Hauptrolle in der Miniserie "Lauchhammer", die auf dem Filmfest München Premiere feierte und zum Jahresende im Ersten und bei Arte zu sehen sein wird. Außerdem präsentierte sie in München ihr neuestes Projekt, die Impro-Serie "Tod den Lebenden".

1. Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Meine erste Rolle war als Kind in einem Kurzfilm der Filmakademie Baden-Württemberg. Ich spielte ein Mädchen, das ihrem Vater als Geist erscheint und ihn in den Tod holt. Von da an wurde ich immer wieder als Geist besetzt und es dauerte einige Zeit bis ich andere Rollen spielen durfte...

2. An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Vor DREI Jahren hat der Regisseur Tom Lass mit ein paar befreundeten Schauspieler:innen einen Improdreh angefangen. Erstmal ohne Geld haben wir mit großer Freiheit experimentiert. Jetzt wird daraus eine Serie, an Bord ist die ARD-Mediathek und wir können mit derselben Freiheit - aber finanziert - den Rest unserer Geschichte drehen. Darauf freue ich mich sehr.

3. Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Als ein Regisseur bei einer Krimiproduktion alle getroffenen Vereinbarungen über Nacktszenen einfach missachtet hat. Obwohl alles auch vertraglich festgehalten war, musste ich mich bei der Produktion und Redaktion lange rechtfertigen und darum kämpfen, dass die Nacktbilder schlussendlich nicht verwendet werden. Leider kann fast jede Schauspielerin so eine Erfahrung erzählen. Das muss sich ändern.

4. Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Viele. Aber der erste Film mit Schauspielern, den ich im Kino sah, war Jenseits der Stille" von Caroline Link. Ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen aus dem Kino kam und die Welt anders war, die Geräusche und Farben schienen mir viel intensiver, die Lichter glänzten in der Nacht, ich habe das ganze Leben mit der Sinnlichkeit, die die Kamera einfängt, wahrgenommen. Da dachte ich mir: Film, das will ich machen.

5. Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Als ich mit 14 Jahren nach Hause kam und meine Mutter vor dem Fernseher sah, sie hat nachmittags sonst nie fern geschaut. Bis in die Nacht saßen wir beide vor dem Bildschirm und haben den World Trade Center Türmen immer wieder beim Einstürzen zugesehen.

6. Ihre momentane Filmempfehlung?

Im Kino: Der schlimmste Mensch der Welt" von Joachim Trier. Große Freiheit" von Sebastian Meise und Corsage" von Marie Kreutzer. Außerdem "Isabelle Huppert - Leben für den Film", eine Dokumentation in der Arte-Mediathek.

7. Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Je mehr Menschen in ein Projekt reinreden, desto weniger bleibt manchmal davon übrig, was mich ursprünglich begeistert hat. Mehr Vertrauen in die Kreativen und mehr Eigenständigkeit würde ich mir wünschen.