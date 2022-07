SchulKinoWoche Baden-Württemberg erfolgreich beendet

Die 16. SchulKinoWoche Baden-Württemberg, seit Corona erstmals wieder in den Kinos vor Ort, verbuchte 74.000 Anmeldungen. Spitzenreiter des Angebots, das vom 23. Juni bis 6. Juli lief, waren nach eigenen Angaben "Die Schule der magischen Tiere", "Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" und "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten".

Die 16. SchulKinoWoche Baden-Württemberg, seit Corona erstmals wieder in den Kinos vor Ort, verbuchte 74.000 Anmeldungen. Spitzenreiter des Angebots, das vom 23. Juni bis 6. Juli lief, waren nach eigenen Angaben Die Schule der magischen Tiere", Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" und "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten". Besonders beliebt waren die Kinos in Freiburg (Harmonie Arthaus), Ludwigsburg (Central & Union Filmtheater) und Waldshut-Tiengen (Albrecht-Kino). Insgesamt beteiligten sich 104 Kinos im ganzen Land an der SchulKinoWoche. Diese zeigten 87 unterschiedliche Filme, die von mehr als 60 Filmgesprächen mit Filmschaffenden, pädagogischen Referentinnen und Referenten sowie Sonderreihen begleitet wurden.

Die SchulKinoWoche ist ein bundesweites Angebot zur Filmbildung, welches Vision Kino in Kooperation mit Partnern in allen 16 Bundesländern organisiert. Die SchulKinoWoche Baden-Württemberg wird veranstaltet von Vision Kino und dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg, den Stadt- und Kreismedienzentren Baden-Württemberg, Kinomobil e.V., der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest, der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, dem Landesverband Kommunaler Kinos sowie der Landesanstalt für Kommunikation.