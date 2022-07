Was sagt die Marktforschung zu Abo-Streaming mit Werbung?

Kürzlich wurde Netflix-Co-CEO Ted Sarandos zur "Entertainment Person of the Year" gekürt. Als führende Persönlichkeit habe er "die kreative Landschaft in den letzten zehn Jahren verändert", so die Begründung. Vergeben wurde die Auszeichnung im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity, die wohl bedeutendste Veranstaltung der Werbebranche weltweit. In anderen Zeiten hätte Sarandos die Ehrung sicher abgelehnt. Jetzt aber, da Netflix unter dem Druck tendenziell sinkender Abo-Zahlen und eines verheerenden Aktienverlaufs Antworten für neues Wachstum finden muss, war Cannes für den Content-Chef natürlich der ideale Ort, um der Werbeindustrie ein freundliches Gesicht zu zeigen. Seit der letzten Bilanzpressekonferenz ist bekannt, dass das Unternehmen intensiv über werbegestütztes Streaming nachdenkt. Auch wenn Sarandos auf dem Cannes-Panel keine sensationellen Neuigkeiten mitzuteilen hatte: Erstmals wurde die Einführung eines Werbetarifs von einem Netflix-Manager offiziell bestätigt: "Wir fügen eine Werbeebene für Leute hinzu, die sagen: 'Hey, ich will einen niedrigeren Preis und ich werde Werbung sehen.'", so Sarandos. Offen blieb der Entwicklungsstand. Ja, man befinde sich in Gesprächen "mit allen". Eine Anspielung darauf, dass US-Medien in Erfahrung gebracht haben wollen, dass Netflix in Verhandlungen mit Google, Comcast und anderen Werbemarktakteuren steht. Sogar eine mögliche Übernahme von Roku wurde Netflix angedichtet. Offen blieb in Cannes vor allem, ob Netflix das Werbegeschäft-Management einem Partner überlässt, oder ob das Unternehmen eine eigene Geschäftssparte aufbauen wird.

Wie auch immer: Das Thema Werbung auf Netflix, letztlich aber auch bei Disney+ und anderen Plattformen, beschäftigt die Streaming-Welt und alle, die sich berufen fühlen, einen thematischen Beitrag zu leisten. Wozu natürlich auch die Marktforschung zählt. Beispielsweise führte die Unternehmensberatung Simon-Kucher im April/Mai in ausgewählten Ländern eine Studie mit mehr als 11.500 Abonnenten durch, davon 1026 in Deutschland. Der Untertitel der "Global Streaming Study" lautet: "Warum so langsam 'Abo-Müdigkeit' aufkommt". Simon Kucher macht diese Aussage an der zentralen Kennziffer der Studie fest. Demnach werden hierzulande in den nächsten zwölf Monaten 24 Prozent der Umfrageteilnehmer voraussichtlich eines ihrer Streaming-Abos kündigen. Dass etwa jeder vierte Deutsche Abwanderungsgedanken hat, müsste ein Alarmsignal sein. Allerdings relativiert sich der Wert ein wenig, wenn man das internationale Ranking betrachtet. Denn Deutschland bildet unter allen untersuchten Ländern das Schlusslicht. In China (41 Prozent), in Indien (47 Prozent) und in den USA (44 Prozent) liegt der Anteil der SVoD-Kunden mit Kündigungsabsichten signifikant höher. Europäische Länder wie Schweden (40 Prozent) und die Niederlande (36 Prozent), die als ausgereifte Märkte gelten, weisen ebenfalls höhere Anteile auf. Gefragt wurde auch, ob in den letzten zwölf Monaten ein Streaming-Abo gekündigt wurde. Laut Simon Kucher liegt der Wert in Deutschland bei 20 Prozent. Aber auch hier gelte: Im internationalen Vergleich seien deutsche Kunden loyaler. Der nahezu erwartbare Grund für Kündigungen:"Der Preis war zu hoch." (40 Prozent). Auch in der Variante: "Ich wollte Geld sparen." (38 Prozent, hier waren Mehrfachnennungen möglich). Erst danach folgen Gründe, die mit Zeitmangel, Inhalte-Aspekten oder Benutzerfreundlichkeit zu tun haben.

Die zweite wichtige Ziffer, die es aus der Studie hervorzuheben gilt, bezieht sich auf (deutsche) kündigungswillige Abonnenten. Von ihnen würden 36 Prozent ihr Abo fortführen, wenn der Monatstarif niedriger wäre und dafür mit Werbung versehen würde. Dass mehr als ein Drittel der Befragten der Aussage - "würde wahrscheinlich bleiben" - zustimmten, scheint ein passabler Wert zu sein, doch erneut gibt es eine Differenz zu anderen Märkten. Im Mittel betrug der Zustimmungswert nämlich 53 Prozent. Trotzdem lautet ein Fazit der Studie: "Die Bereitschaft kündigungswilliger Kunden, die Abogebühren zahlen und im Gegenzug Werbung zu akzeptieren, deutet auf das Potenzial von Hybrid-Modellen hin und öffnet die Tür für eine neue Ära der Streaming-Monetarisierung." Vorsichtig schlussfolgern lässt sich anhand der Daten: Zu hohe Abopreise bremsen das Wachstum, Tarife mit Werbung stoßen teilweise sauf Akzeptanz. Am Rande erwähnt: Deutsche SVoD-Abonnenten könnten sich vor allem vom Sport-Streamer DAZN abwenden: Laut Simon Kucher beträgt das sogenannte Churn-Risiko für diesen Anbieter 45 Prozent. Was mit der erfolgten Preiserhöhung einfach zu erklären ist: Der Monatstarif beträgt mittlerweile 29,99 Euro. Im Anbieter-Ranking folgen Sky Ticket (inzwischen WoW) mit einem Abwanderungsrisiko von 25 Prozent, Joyn+ (24 Prozent) und RTL+ mit 19 Prozent Vergleichsweise gering für Netflix (14 Prozent) und Amazon Prime Video (10 Prozent). Einen Sonderblick warfen die Datenexperten auf Netflix: Gefragt wurden Abonnenten nach ihrem voraussichtlichen Verhalten, wenn Netflix Werbung einführen würde, aber der Abopreis unverändert bliebe. Nur 19 Prozent erklärten, dass sie kündigen würden. Dem gegenüber würden 29 Prozent nur unter der Voraussetzung bleiben, wenn der Preis niedriger ausfällt. Und 26 Prozent würden uneingeschränkt das Abo weiter beziehen. Auch wenn im internationalen Vergleich die Akzeptanz von Werbung etwa geringer ausfällt, sieht Simon Kucher bei deutschen Netflix-Kunden eine gewisse Offenheit gegenüber einem Hybrid-Modell.

In einer von Whip Media durchgeführten Umfrage unter 2460 Nutzern der Tracking-Plattform "TV Time", auf der Fans Filme und Serien bewerten können, kam das Thema Werbung gar nicht vor. Bezeichnend jedoch, dass eine Mehrheit von 69 Prozent auf die Frage, weshalb sie Netflix gekündigt hätten, antworteten: "Sie haben den Abo-Preis erhöht." Ebenso, dass man nicht genug "value" für sein Geld bekomme, also das Preis-Leistungsverhältnis nicht stimmt. Woraus sich schlussfolgern lässt, dass ein günstigerer Tarif mit Werbung den einen oder anderen Kunden wieder einfangen ließe. Überhaupt war an dieser Umfrage verblüffend, wie sehr die Konkurrenz an Netflix teilweise vorbeigezogen ist. In einem Zufriedenheits-Ranking setzten die Umfrageteilnehmer den Streaming-Vorreiter nur auf Platz vier. Zwar waren 80 Prozent der Abonnenten mit Netflix zufrieden oder sehr zufrieden, aber im Vorjahr (2021) waren es 90 Prozent. Die Folge: In der Liste gehen die Mitbewerber HBO Max, Disney+ und Hulu mit höheren Werten voran. Was Netflix vor einem Katastrophenergebnis rettete, war die Frage: "Wenn Sie nur einen Dienst behalten können, welchen?" Zwar sank der Zustimmungswert im Jahresvergleich von 41 auf 31 Prozent, doch kein Konkurrent hatte einen besseren. Aber reicht auf Dauer der Nimbus, das SVoD-Geschäftsmodell quasi im Alleingang erfunden zu haben? Denn längst macht sich unter Streaming-Konsumenten die Auffassung breit: Gute Inhalte gibt's auch woanders. Deswegen steht Netflix sehr viel mehr unter Zugzwang als beispielsweise Disney+, das seinen Werbetarif noch in diesem Jahr auf den Weg bringen will. Auffällig auch, dass Marktforscher eher nicht gezielt nach Disney+ fragen.

Was nur bedingt weiterhilft: den Blick auf die Zunft der Aktienkurs-Versteher zu werfen. Cowen-Analyst John Blackledge vertrat zuletzt die Auffassung, dass eine werbefinanzierte Variante für Netflix eine sinnvolle Sache sei. Er verspricht sich eine mehrjährige Einnahmequelle und setzte das Kursziel der Aktie sportlich nach oben. Dem wollen viele Kollegen nicht folgen. Die Analysten von Wells Fargo legten neulich einen Bericht vor, wonach es eher kein Abonnentenwachstum mit einem Werbetarif geben werde. Die Rede war von "bescheidenen" Gewinnen, weil es zu einer Kannibalisierung kommen werde. Zu viele Bestandskunden würden zum billigeren Tarif wechseln. Und die Bank of America mutmaßt, dass die Einsparungen nach einem Wechsel zum günstigeren Abo Geld für Konkurrenzdienste frei macht. Umfrageergebnisse wie die von Whip Media, so kleinteilig und zeitgebunden sie auch sein mögen, sickern natürlich auch zu den Analysten durch. Vermutlich auch die, die kürzlich vom Tech-Blog Recode ventiliert worden war, und eigentlich nur aus einer einzigen Zahl bestand. Demnach hatten die Marktforscher von Antenna herausgefunden, dass im bisherigen Jahresverlauf der Anteil der Neu-Abonnenten, die nach einem Monat aus ihrem SVoD-Vertrag wieder aussteigen, ungewöhnlich gestiegen sei. Ende April habe diese Aussteigerquote bei 23 Prozent gelegen. Normal sei in den Jahren zuvor eine Schwankungsbreite von etwa 14 bis 19 Prozent gewesen.

Wie das Abonnenten-Wachstum für Netflix und Disney+ mit einem Werbetarif verlaufen wird, bleibt fürs erste reine Spekulation. Aber: Die Marktforschung bietet zumindest Anhaltspunkte, wohin die Reise gehen könnte. Interessant war daher eine von eMarketer veröffentlichte Umfrage (erhoben von Hub Research) unter 1600 US-Abonnenten von Plattformen mit Hybridmodell- Also denjenigen Services, die einen werbefreien Tarif anbieten und einen mit Werbung. Herauszulesen war nämlich die Abo-Verteilung. Zum Beispiel, dass 67 Prozent der HBO-Max-Kunden die werbefreie Variante nutzen und 28 Prozent das Abo mit Werbung (in Summe keine 100 Prozent, weil einige Teilnehmer ihren Tarif nicht wussten). Bei Discovery+ lag die Verteilung bei 52 (werbefrei) zu 44 Prozent (mit Werbung). Bei Anbieter Hulu kehrt sich das Verhältnis um: Eine Mehrheit von 58 Prozent nutzt den werbeunterstützten Tarif und nur 35 Prozent den werbefreien. Bei Paramount+ wählten 64 Prozent die Werbeoption und 31 Prozent den ad-free-Tarif. Die höchste Differenz ist bei Peacock zu sehen: Der NBCUniversal-Dienst wird zu 73 Prozent von Kunden mit Werbetarif genutzt und nur 20 Prozent besaßen zum Umfragezeitpunkt die Premiumvariante ohne Werbung. Was bedeutet: Es gibt keine Plattform-übergreifende Normalverteilung; jeder Dienst tickt anders. Netflix kann aus diesen Daten nur die Erkenntnis ziehen, dass es so oder auch anders kommen könnte. Aufschlussreicher vielleicht eine Grafik unter Überschrift "Interesse an Netflix mit Werbung" aus dem Cowen Consumer Tracking Service. Achtung: Hier wurden Nicht-Abonnenten gefragt. Von denen erklärten 38,9 Prozent, dass es "äußerst unwahrscheinlich" sei, auf Netflix mit Werbung zuzugreifen. Für "eher unwahrscheinlich" stimmten 14,8 Prozent. Addiert sind dies mehr als die Hälfte der Befragten und nur 4,1 Prozent konnten sich für die Antwortmöglichkeit "sehr wahrscheinlich" erwärmen.

Das Problem aller Marktforschungsergebnisse der letzten Monate, von denen hier nur ein Ausschnitt präsent werden kann: Niemand weiß, wie Netflix und Disney+ Werbung integrieren werden. Gibt es Spots nur vor und nach Inhalten? Gibt es Unterbrecherwerbung? Oder ganz andere Werbeformen? Interessant war eine Pressemitteilung der Vertragspartner Roku und Walmart von Mitte Juni, die hierzulande eher unbeachtet blieb. Mit der Partnerschaft wollen beide Unternehmen E-Commerce auf ein neues Level heben: Wenn ein US-Roku-Zuschauer eine Walmart-Werbung für ein Produkt sieht, das ihn interessiert, kann der User einfach einen "OK"-Button auf seiner Fernbedienung drücken und wird direkt zur Kaufabwicklung weitergeleitet. Dann ist man schnell beim Thema virtuelle Produktplatzierung, die u.a. von Akteuren wie Amazon und Peacock forciert wird. Gemeint ist damit, Marken und Produkte während des Streamens digital in den jeweiligen Inhalt einzufügen. Kombiniert mit einer Kauffunktion - siehe Roku/Walmart -ließe sich das beworbene Produkt dann auch sofort kaufen. Abo-Streamer könnten für solche Modelle prädestiniert sein, weil sie in der Lage wären, aufgrund der ihnen vorliegenden Daten extrem personalisierte Werbung zu zeigen. Und zack, wollen die ersten Marktforscher schon herausgefunden haben, dass zumindest Produktplatzierung von Konsumenten eher goutiert werde, als Werbeunterbrechungen. Ob das virtuelle Einkaufserlebnis auf Basis personalisierter Werbung wegen Datenschutzbedenken eine Zukunft hat, muss sich zeigen. Klar ist nur: Wenn es um längere Formate geht, also Spielfilme und Serien, führt kein Weg am großen Fernseh-Bildschirm vorbei. Darüber sind sich ausnahmsweise alle Marktforscher einig.

Joerg Rumbucher

Anteil Abonnenten, die ihr Abo behalten würden, wenn es zu einem günstigeren Preis mit Werbung angeboten würde nach Ländern

(Angaben in Prozent)

USA 73

Indien 68

China 66

Singapur 58

Brasilien 53

Großbritannien 52

Spanien 44

Schweden 44

Australien 44

Frankreich 42

Deutschland 36

Niederlande 35