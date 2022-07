Real Film produziert Netflix-Serie "Schlafende Hunde" mit Max Riemelt

In Berlin haben die Dreharbeiten zu der sechsteiligen Serie "Schlafende Hunde" (AT) begonnen. In den Hauptrollen sind Max Riemelt als Mike Atlas und Luise von Finckh als Jule Andergast zu sehen sowie Carlo Ljubek als Luka Zaric, Peri Baumeister als Lenni Atlas, Antonio Wannek als Roland Sokowski und Melodie Wakivuamina als Britney Adebayo. Weitere Rollen übernehmen Melika Foroutan, Helgi Schmid, Tara Africah Corrigan, Luna Jordan, Bernd Hölscher und Martin Wuttke.

Die von Christoph Darnstädt stammenden Drehbücher, die auf der Originalserie "The Exchange Principle" - kreiert von Noah Stollman und Oded Davidoff und produziert von United Studios of Israel für HOT Telecommunications - basieren, inszenieren Stephan Lacant (Folgen 1-3) und Francis Meletzky (Folgen 4-6). Das Kameradepartment führen Jens Harant (Folgen 1-3) und Bella Halben (Folgen 4-6). Für das Kostümbild konnte Regina Tiedeken, für das Szenenbild Stefan Schönberg gewonnen werden. Günter Fenner und Ira Wysocki sind Line Producer. Sibylle Stellbrink und Henning Kamm von Real Film Berlin zeichnen für die Produktion verantwortlich.

Die Handlung: Ein abgestürzter Top-Polizist und eine aufstrebende junge Staatsanwältin öffnen aus unterschiedlichen Motiven eine geschlossene Mordakte - und damit die Büchse der Pandora. Beide geraten auf die blutige Fährte einer Verschwörung, die immer tiefer in Polizei und Justiz zu führen scheint. Oder hängt alles mit einem Terroranschlag zusammen, der die Stadt vor anderthalb Jahren erschüttert hat?

Nach der international erfolgreichen und preisgekrönten Serie "Unorthodox" ist "Schlafende Hunde" die zweite Zusammenarbeit von Real Film Berlin und Netflix. Henning Kamm, Geschäftsführer/Executive Producer, und Sibylle Stellbrink, Executive Producer, über das neue Projekt: "Die alltägliche Belastung der Polizei bringt Menschen an ihre Grenzen und darüber hinaus. Diesen Druck mit all seinen Konsequenzen hat Christoph Darnstädt (in der deutschen Adaption des israelischen Originals 'The Exchange Principle') mit seiner ganz eigenen erzählerischen Kraft eingefangen. Stephan Lacant und Francis Meletzky haben nun die wunderbare Aufgabe, mit Max Riemelt, Luise von Finckh und Carlo Ljubek vor der Kamera das Ganze zum Leben zu erwecken. Wir freuen uns drauf!"

Steffi Ackermann, Director Local Language Series bei Netflix, stimmt zu: "Ich freu mich über die erneute Zusammenarbeit mit der Real Film Berlin, mit der wir bereits bei unserer preisgekrönten Serie 'Unorthodox' sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Das deutsche Publikum liebt Kriminalstoffe mehr als jedes andere Genre, und diesem Bedürfnis werden wir auf jeden Fall gerecht werden. Die Erfahrung und das kreative Potenzial der gesamten 'Schlafende Hunde'-Crew und des Casts lassen eine fantastische Miniserie erwarten, auf die die Zuschauer*innen sehr gespannt sein können."

Schlafende Hunde ist voraussichtlich ab der ersten Jahreshälfte 2023 auf Netflix verfügbar.