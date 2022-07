Degeto schickt Maria Simon zu den Wölfen

Genauer gesagt nach Brandenburg, denn dort entstand das von U5 produzierte Krimidrama "Wolfsjagd" (AT), in dem die einstige "Polizeiruf"-Ermittlerin eine Wildhüterin spielt.

In Brandenburg fiel die letzte Klappe für das ARD/Degeto-Krimidrama "Wolfsjagd", eine Geschichte um Wölfe, die sich ihren Lebensraum in der Welt der Menschen zurückerobern und die Frage, wer von beiden die wahre Bestie ist. Als Wildhüterin Sara Jahnke kehrt Maria Simon nach ihrem Ausscheiden beim Polizeiruf 110" des RBB erstmals zurück in die ARD-Prime-Time. Janhnke unterstützt die Ermittlungen, nachdem in einem kleinen Dorf eine junge Frau tot im Wald aufgefunden wurde. Es kommt der Verdacht auf, sie könne von einem Wolf gerissen worden sein, die Gemüter kochen hoch.

Jakob Ziemnicki, der mit Maria Simon als Olga Lenski bereits zwei "Polizeirufe" drehte, führte Regie und schrieb gemeinsam mit Thomas André Szabó das Drehbuch. Zu den weiteren Hauptdarstellern zählen Jacob Matschenz, Jörg Schüttauf und Anna-Lena Schwing.

"Wolfsjagd" wird von der U5 Filmproduktion im Auftrag der Degeto produziert. Produzent:innen sind Katrin Haase und Oliver Arnold. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Diane Wurzschmitt und Christoph Pellander.