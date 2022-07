Einschaltquoten: Boris Johnsons Rücktritt elektrisiert

Die öffentlich-rechtlichen Sondersendungen zu Boris Johnsons angekündigtem Rücktritt hatten mit die stärksten Werte am Donnerstagabend. Auf RTL startete "Ralf, die Hebamme" bei den Jüngeren ziemlich gut.

Der ARD-Brennpunkt zum angekündigten Rücktritt des britischen Premiers Boris Johnson weckte großes Interesse. 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr zu, was einem Marktanteil von 17,7 Prozent entsprach. Fast noch größer war das Interesse in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo der Brennpunkt hinter "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" das bei Jüngeren mit 14,7 Prozent meistgesehene Programm in der Primetime war.

Ansonsten hatte "Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten" danach das Heft des Handelns in der Hand. Die Krimi-Folge war im Anschluss an den Brennpunkt das generell erfolgreichste Programm des Tages mit 4,56 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 18,5 Prozent. "Die Bergretter" im ZDF waren mit 4,45 Millionen Zuschauenden aber fast gleich auf.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sehr ordentlich für RTL mit der neu gestarteten Sendung "Ralf, die Hebamme - Ich bringe ein Kind zur Welt", die ab 20.15 Uhr gute 12,4 Prozent einfuhr. Auf ProSieben kam die ebenso neu gestartete, dreistündige Reality-Show "Das große Promi-Büßen" auf 9,7 Prozent. "Notruf 110" auf Sat1 hatte zur Primetime 6,2 Prozent. Auf Kabel Eins erreichte die Sendung "Achtung Abzocke" 5,9 Prozent. Tele 5 wurde indes für seine erste Cannon-Kultnacht belohnt: Die drei "American Fighter"-Filme holten für den Sender beachtliche bis zu 4,1 Prozent.