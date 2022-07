Deutsche Regielegende Klaus Lemke mit 81 Jahren verstorben

Der Filmemacher Klaus Lemke, der mit "Rocker" und "48 Stunden bis Acapulco" der deutschen Filmgeschichte zwei der schönsten, lebendigsten und stilsichersten Filme schenkte, ist am Donnerstag mit 81 Jahren in München gestorben. Die Information stammt aus seinem Freundeskreis.

Auf dem Filmfest München hatte Lemke noch die Weltpremiere seines neuesten Filmes, der Dokumentation "Champagner für die Augen - Gift für den Rest" gefeiert. Das Werk, das es jetzt schon in der BR-Mediathek gibt, war eigentlich eine einzige Liebeserklärung an zwei seiner wiederkehrenden Hauptdarstellerinnen Cleo Kretschmer und Sylvie Winter. Als der Filmemacher anschließend für das Q & A auf die Bühne kommen wollte, stockte der in einer Schreckenssekunde auf dem Weg und drohte umzufallen. Auf der Bühne sprach er von einem kürzlichen Bruch, riss die Show dann aber schnell wieder an sich und bescherte dem Publikum mit Anekdoten und Sprüchen einen unvergesslichen Kinoabend.

Heute kennt man Klaus Lemke vor allem als Weltklasse-Interviewgeber und Macher von Lowbudget-Filmen wie "Schmutziger Süden" oder "Ein Callgirl für Geister", die mit Hilfe der Öffentlich-Rechtlichen improvisiert in den Straßen von München und Berlin entstanden.

Gestartet war Lemke aber mal in den 1960er-Jahren schon als Nachrücker des Neuen Deutschen Films mit Kollegen wie Rudolf Thome oder Eckhart Schmidt aus der so genannten "Münchner Gruppe", die mit ihren Werken nochmal eine neue Welle in der neuen deutschen Welle lostraten. "Mein Film ist ein junger Film, kein Väter-Film; der Unterschied zu den Filmen der anderen - außer denen von Straub und Kluge - ist einfach, dass er 50 Jahre jünger ist", sagte er damals frech.

Als seine Kinofilme wie "48 Stunden bis Acapulco" oder "Negresco" keine großen Erfolge wurden, wendete sich Lemke in den 1970er-Jahren dem Fernsehen zu, drehte Werke wie "Paul" und "Sylvie". Mit der Kombination aus Cleo Kretschmer und Wolfgang Fierek fand er dann ein Gespann, mit der auch durch Filme wie "Arabische Nächte" und "Flitterwochen" ein Kinopublikum eroberte.

Lemke wurde 1940 in Landsberg (Warthe) geboren, studierte Kunstgeschichte und Philosophie, brach das Studium ab, gehörte 1964/65 zu den Mitarbeitern der legendären Zeitschrift "Film" und begann mit Kurzfilmen, deren bekanntester "Kleine Front" in Zusammenarbeit mit Werner Enke ("Zur Sache, Schätzchen") entstand. Lemke war eine Zeitlang mit Cleo Kretschmer verheiratet und lebte in München.