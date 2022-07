Dominik Graf bereitet Kinofilm über "Deutsche Eiche" vor

Unter den Projekten, die jüngst Entwicklungsförderung vom FFF Bayern erhielten, befindet sich der neue Kinofilm von Regiemeister Dominik Graf: Der Filmemacher wird nach einem Drehbuch von Günter Schütter über das legendäre Münchner Gaststättenhotel Deutsche Eiche erzählen. Wie es in der Fördemeldung vom FFF heißt, wird die Geschiche von "Die Deutsche Eiche", so der Titel, im Jahr 1978 spielen "Protagonist ist ein junger Polizist, der den Drogenhandel in der Eiche aufdecken soll und bald in den Verdacht gerät, einen Mord begangen zu haben. Die Geschichte spielt sich vor dem Hintergrund berühmter Eskapaden, Exzesse und Prozesse ab: Freddy Mercury, die Sorgen der Wirtinnen vor der Polizei (§175 StGB), sexuelle Identitätsfindung und die Gruppe um Fassbinder." Maze Pictures produziert. Die Entwicklung wurde mit 60.000 Euro gefördert.