FFF Bayern schüttet 6,2 Mio. Euro aus

Der FFF Bayern schüttete in seiner jüngsten Sitzung 6,2 Mio. Euro an 36 Projekte aus. Unter den geförderten Kinofilmen befindet sich "Hagen", die Neuinterpretation eines Teils der Nibelungensage durch Philipp Stennert und Cyrill Boss (Ko-Autor ist Doron Wisotzky). Für die Produktion erhält Constantin Film eine Mio. Euro aus dem Fördertopf des FFF.

Neben "Die Schule der magischen Tiere 3" (wir berichteten) und "Mystery of Love" von Markus Goller und Oliver Ziegenbalg (wir berichteten), erhielten auch Adrian Goigingers Rickal" Unterstützung aus Bayern (Giganten Film; 115.000 Euro) sowie das von Starhaus Filmproduktionals deutsch-französisch-belgische Koproduktion produzierte Drama "Rabia" (90.000 Euro Förderung) über eine junge Französin, die - eingesperrt in einem Frauenhaus in Syrien - einsehen muss, dass die Ideologie, für die sie alles aufgegeben hat, aus ihr ein herzloses Monster gemacht hat. Das Drehbuch schrieben Mareike Engelhardt und Samuel Doux im Rahmen des Drehbuchateliers der Pariser Filmhochschule La Fémis. Mareike Engelhardt wird die Geschichte auch inszenieren und damit ihr Debüt vorlegen.

Zu den geförderten Kinofilmen zählt zudem das neue Werk von Kirill Serebrennikov, das Lupa Film von deutscher Seite aus produziert und dafür 250.000 Euro aus Bayern erhält. Serebrennikov inszeniert "Disappearance" nach eigenem Drehbuch, das auf dem Roman "La disparition de Josef Mengele" des französischen Journalisten Olivier Guez beruht. Die Handlung spielt im Jahr 1965 in Buenos Aires und befasst sich mit Josef Mengeles Untertauchen in Argentinien. Ein Teil der Dreharbeiten wird in Bayern stattfinden.

Die komplette Förderliste ist hier einsehbar.