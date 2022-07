Teil drei von "Die Schule der magischen Tiere" angekündigt

Die Schule der magischen Tiere" erhält einen dritten Teil. Der FFF Bayern hat dieses Vorhaben mit 800.000 Euro gefördert. Kordes & Kordes arbeitet dabei wie bei Teil zwei wieder mit Regisseur Sven Unterwaldt und Autor Thorsten Näter zusammen. Basierend auf der gleichnamigen erfolgreichen Kinderbuchreihe von Margit Auer besucht die Klasse von Miss Cornfield in Teil drei ein Naturkundemuseum. Der erste Film der Reihe war der an der Kinokasse erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2021 und gewann vor zwei Wochen zwei Deutsche Filmpreise. Abermals wird für den neuen Film u.a. Bamberg als Kulisse dienen. Teil zwei startet über Leonine am 29. September in den deutschen Kinos.